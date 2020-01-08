الشرطة تحجز مخدرات وملايين في منزل بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاختطاف والاحتجاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه للاشتباه في تورطه في قضايا ترويج المخدرات، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت داخل محل سكناه من حجز 32 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن مبلغ مالي مقدر بـ30 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأضاف البلاغ ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة البيانات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني كشفت أنه يشكل موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني، صادرة عن المصالح الأمنية بكل من سيدي إفني، كلميم وأكادير، للاشتباه في ضلوعه في قضايا متعددة تتعلق بترويج المخدرات والاختطاف والاحتجاز.

وقد تم، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.