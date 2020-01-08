24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1618:3919:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جوائز الكاف .. حكيمي وزياش ضمن الفريق المثالي (5.00)

  2. عاملات الفراولة (5.00)

  3. مجلة "فوربس" تختار صور منازل شفشاون الأفضل في "إنستغرام" (5.00)

  4. فرقة أمازيغية تكرّم الفلاح المغربي في "إيض يناير" (5.00)

  5. منجب: مستعد للتضحية بحريتي .. ولا أنوي الإضرار بالمؤسسات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | طعنة غادرة تخطف حياة عشريني بمدينة مارتيل

طعنة غادرة تخطف حياة عشريني بمدينة مارتيل

طعنة غادرة تخطف حياة عشريني بمدينة مارتيل
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 08 يناير 2020 - 01:15

لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء بمدينة مارتيل، متأثرا بطعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض وجهها إليه أحد مدمني أقراص الهلوسة عقب شجار نشب بينهما.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن ضحية جريمة القتل من مواليد 1999، "وقد فارق الحياة متأثرا بطعنة تلقاها من طرف شاب من مواليد 2002، أصابته على مستوى الصدر"، مضيفة أن "الجريمة وقعتبالقرب من ثانوية ابن الهيثم بمارتيل".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الضحية والجاني من أبناء الحي نفسه، وكانت تربط بينهما علاقة صداقة"، مشيرة إلى كون الطرف المعتدي "مدمن على تناول أقراص الهلوسة".

وتمكنت مصالح أمن مارتيل من توقيف الظنين ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لأجل فتح تحقيق معه حول أسباب وملابسات الجريمة قبل عرضه على أنظار العدالة، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.