طعنة غادرة تخطف حياة عشريني بمدينة مارتيل

جمال سماحي من تطوان

لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء بمدينة مارتيل، متأثرا بطعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض وجهها إليه أحد مدمني أقراص الهلوسة عقب شجار نشب بينهما.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن ضحية جريمة القتل من مواليد 1999، "وقد فارق الحياة متأثرا بطعنة تلقاها من طرف شاب من مواليد 2002، أصابته على مستوى الصدر"، مضيفة أن "الجريمة وقعتبالقرب من ثانوية ابن الهيثم بمارتيل".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الضحية والجاني من أبناء الحي نفسه، وكانت تربط بينهما علاقة صداقة"، مشيرة إلى كون الطرف المعتدي "مدمن على تناول أقراص الهلوسة".

وتمكنت مصالح أمن مارتيل من توقيف الظنين ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لأجل فتح تحقيق معه حول أسباب وملابسات الجريمة قبل عرضه على أنظار العدالة، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها.