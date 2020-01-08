24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء
- مؤتمر تطوير المدارس
- جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
- رصيف الصحافة: حكومة العثماني تجامل "لوبي" شركات المحروقات
- مؤتمر عالمي بمراكش يناقش سبل تطوير المدارس
مجلة "فوربس" تختار صور منازل شفشاون الأفضل في "إنستغرام" (5.00)
منجب: مستعد للتضحية بحريتي .. ولا أنوي الإضرار بالمؤسسات (5.00)
- بوريطة: المغرب يرفض التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في ليبيا - (75)
- زيادة الطلب يرفع استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية المستوردة - (52)
- بوكوس: الأمازيغية ملف سياسي .. و"إيركام" يراهن على تدخل الملك - (45)
- إسقاط بوعياش صفة السياسة عن معتقلي الريف يثير امتعاض حقوقيين - (41)
- إغماء وصراخ يرافق محاكمة "بيدوفيل ليساسفة" باستئنافية البيضاء - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طعنة غادرة تخطف حياة عشريني بمدينة مارتيل
لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء بمدينة مارتيل، متأثرا بطعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض وجهها إليه أحد مدمني أقراص الهلوسة عقب شجار نشب بينهما.
مصادر محلية متطابقة أفادت بأن ضحية جريمة القتل من مواليد 1999، "وقد فارق الحياة متأثرا بطعنة تلقاها من طرف شاب من مواليد 2002، أصابته على مستوى الصدر"، مضيفة أن "الجريمة وقعتبالقرب من ثانوية ابن الهيثم بمارتيل".
وأوضحت المصادر ذاتها أن "الضحية والجاني من أبناء الحي نفسه، وكانت تربط بينهما علاقة صداقة"، مشيرة إلى كون الطرف المعتدي "مدمن على تناول أقراص الهلوسة".
وتمكنت مصالح أمن مارتيل من توقيف الظنين ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لأجل فتح تحقيق معه حول أسباب وملابسات الجريمة قبل عرضه على أنظار العدالة، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها.