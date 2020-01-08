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كُتّاب وآراء
حصيلة حوادث المدن .. 16 قتلى و1914 جريحا
لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1914 آخرون بجروح، إصابات 75 منهم بليغة، في 1506 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 دجنبر 2019 إلى 5 يناير 2020.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب والسير في يسار الطريق.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألف و202 مخالفة، وإنجاز 9035 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 28 ألف و167 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و741 ألف و200 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3655 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5231 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 149 مركبة.