24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1518:3819:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عاملات الفراولة (5.00)

  2. مجلة "فوربس" تختار صور منازل شفشاون الأفضل في "إنستغرام" (5.00)

  3. فرقة أمازيغية تكرّم الفلاح المغربي في "إيض يناير" (5.00)

  4. منجب: مستعد للتضحية بحريتي .. ولا أنوي الإضرار بالمؤسسات (5.00)

  5. العويران .. اللاعب السعودي السابق يفارق الحياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إغماء وصراخ يرافق محاكمة "بيدوفيل ليساسفة" باستئنافية البيضاء

إغماء وصراخ يرافق محاكمة "بيدوفيل ليساسفة" باستئنافية البيضاء

إغماء وصراخ يرافق محاكمة "بيدوفيل ليساسفة" باستئنافية البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل (تصوير: سعيد مفلح)
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:00

شهدت جلسة محاكمة المتهم في هتك عرض قاصرات بالحي الحسني في الدار البيضاء، الذي بات معروفا بـ"بيدوفيل ليساسفة"، حالة إغماء أم لطفلتين من الضحايا داخل قاعة محكمة الاستئناف.

واستنفرت محكمة الاستئناف خلال جلسة المحاكمة، اليوم الثلاثاء، عناصرها، بعدما أغمي على والدة الطفلتين، ليتم نقلها على وجه السرعة صوب المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

وأرجع أقارب السيدة وجمعويات تعرض السيدة للإغماء إلى كون المتهم "البيدوفيل" كان ينظر إليها نظرات حادة ويتوعدها، على اعتبار أنها الأم التي ما تزال تصر على متابعته ومحاكمته.

وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء النظر في هذا الملف إلى غاية 28 من الشهر الجاري، وذلك من أجل استدعاء المصرحين بمحضر الضابطة القضائية، وهم آباء وأمهات القاصرات الأخريات، للوقوف على الوقائع المدرجة بالمحاضر.

وقال المحامي عبد الفتاح دكار، دفاع الضحايا، إن هذا الملف "أخلاقي وضخم يتابع فيه بيدوفيل بانتهاك عرض وشرف قاصرات"، مستغربا وهو يتحدث عن العلاقة بين الآباء والأبناء كون أمّ واحدة هي التي ما تزال تصر على متابعة المتهم.

وقال المحامي ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "من خلال ما استقيناه من آراء الآباء، يتبين أن هناك أمورا عديدة يجب سبر أغوارها في هذا الملف، منها وجود أناس كانوا يقومون باستدراج الفتيات اللواتي لا تزيد أعمارهن عن 12 سنة، وأيضا هناك معلومات بأن بعض الأبناء يريدون متابعة هذا البيدوفيل لكن الآباء يمنعونهم من ذلك".

بدورها، خديجة العمري، رئيسة جمعية الشباب الوطني للتضامن، قالت إن الإغماء على الأم الوحيدة التي ما تزال تتابع أطوار هذه القضية ولم تتراجع عن متابعة المتهم، "يبين أنها تتعرض لضغوطات نفسية تمارس عليها بشكل مستمر من أجل التنازل عن المتابعة".

واستغربت الفاعلة الجمعوية التي تواكب الملف غياب أمهات وآباء القاصرات الأخريات اللواتي سبق لهن التصريح بتعرضهن لاعتداءات من طرف المتهم، قائلة: "هذا استهتار، كيف يعقل أن لا يحضروا الجلسات بالرغم من كونهم لم يقدموا تنازلا أو غيره في هذه القضية، بينما أم هاتين الطفلتين ما تزال تحضر".

وينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة حضور عائلات القاصرات اللواتي صرحن لدى الضابطة القضائية بتعرضهن لاعتداءات من طرف المتهم، وهو ما قد يجعل الملف يعرف تحولا جديدا.

وتفجرت هذه القضية في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما خرجت مجموعة من القاصرات عن صمتهن ليكشفن تعرضهن لاعتداءات جنسية في مكان مهجور في منطقة ليساسفة بالحي الحسني في الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - رجاوي من الرباط الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:10
لااحد فوق القانون وفوق الحدود المحددة شرعا وقانونا وعلى النيابة العامة ان تعمق البحث عن سبب عدم التبليغ من طرف اهل الضحايا الذين يجب ان يسارعوا من اجل ان ياخذ هذا المجرم عقابه لان تنازلهم سيكون مضرا بهم وبابناىهم وبابناء المغاربة مستقبلا.وانا ادعو الجميع ان يتحد من اجل احقاق الحق اذا كان هذا هو المتهم الحقيقي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - موحا الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:15
هدا يدل على ضعف القضاء في بلادنا وضعف التحريات من لدن الضابطة القضاءيه ونطلب من الله ان يكون في عون هده العائلات والسلام وعليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - Outman الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:15
والله لو كانت هذه القضية تدرج في محكمة من محاكم الدول الديمقراطية لحكم على هذا المغتصب بالسجن المؤبد او على الأقل 25 سنة من السجن النافذ دون إدراج ملفه استئنافيا.ودون تأجيل المحاكمة.او كما يسمى باللغة القانونية الاسبانية محاكمة سريعة JUICIO RAPIDO.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - BOUYAOMAR الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:15
ça ne mitonne pas nous les Marocains c'est comme ça
ils ne sont pas responsable de leurs propres enfants

bouyaomar
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
5 - اولاد امحمد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:17
لنفترض أن أولياء الضحايا تنازلوا عن طواعية وطيب خاطر. ألا تجب معاقبة الجاني أشد العقوبات نظرا لانتهاكه حرمة الطفولة المغربية وليكون عبرة لغيره وللحد من هذه المأسي التي تتكاثر في ظل الأحكام المخففة ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - Nabil الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:18
لا يحق للاباء التنازل في هاته الحالات. حثى و إن ارغموا فالسيد الوكيل و جمعيات الطفولة ملزمون بتحريك الملف حتى آخره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - طالبة F.O الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:21
المسألة فيها هتك عرض قاصرات، و بيدوفيليا،
في بعض الدول "المتقدمة" يتم الحكم بالمؤبد على المغتصب فما بالك بالبيدوفيلي الذي استدرج عدة ضحايا.. مهما كانت الظروف لا يجب على الآباء التنازل والا سيقبل مرضى آخرون على فعل نفس الجريمة.. العقوبة يجب أن تكون المؤبد و لا شيء غير المؤبد
normalement une personne qui commet ce genre de crime doit directement emprisonner à perpétuité.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - MarocainDuMaroc الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:25
Sommes dans la jungle !!
Il n'y pas de lois dans ce pays ? Où sont les associations des droits de l'enfant ! Sortez c'est le moment ! Surtout celles déclarées d'utilité publique.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - Sam الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:25
لو تنازلو جميعا فيجب متابعته ب المؤبد لأنه مريض و مجرم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - عبد العالي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:29
فغالبية المواطنين إن لم اقل نصف المجتمع أي الطبقة الفقير فاقدة التقة في المحاكم.المغربية ماذا عن فيدوفيل القنيطرة الإسباني .وماذا عن فيدوفيل مراكش.ووووو..فالمحاكم تؤجل الجلسات من الجلسة الى الجلسة وكثرة العراقيل..والجريمة تابثة في حق المجرم..اوالمجرمين ولماذا كثرة العراقيل ..وغالبية الناس ماعندهم حتى مصاريف التنقل من البيت الى المحاكم ..وفي الاخير يهدد المجرم ضحاياه بالقتل او اعادة الجريمة اكثر من الآولى ولهذا فالمحكمة ليس لها هبة بنظر المجرمين لأنهم عندهم تجربة ويعرفون ان لاشيء سيقع لهم سوى المكوث في مكان واحد ياكلون ويشربون وينامون ويخرجون للرجوع الى الجريمة نفسها اواكثر منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - DVA الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:38
أولا يبدو أن هذا المتهم له نفوذ أو ينحدر من اسرة نافذة .
ثانيا آباء وأولياء الضحايا المتغييبين عن الجلسة يشاركون في استباحة أطفالهم واهانة كرامتهم أكثر ويشاركون في الجريمة . ووجب معاقبتهم أيضا . واستقدامهم للمحاكمة بالقوة.
والأم المسكينة والمكلومة طردت من بيتها وسيطلقها زوجها فما دنبها سوى أنها تريد استرداد حق وكرامة بنتيها . تترك وحيدة في مواجهة مجرم لو كنت مسؤولا قضائيا لحكمت علىه اما بالمأبد او الإعدام . لأن هذه الفصيلة من الحثالة لا يجب أن تبقى تتنفس الهواء . بل يجب ان تأكل تحت التراب .
ولا بد مجددا من ضغط شعبي قوي لإنجاح محاكمة ذلك البيدوفيل ونطق أثقل عققوبة في حقه .
الشعب محافض وجبان في نفس الوقت ففي الوقت الذي يجب عليه ان يتحد يتشتت .
القانون لا يحمي الجبناء . هذه الجملة فيها ألف معنى ومعنى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - jamila95 الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:41
Même si des parents veulent renoncer à le poursuivre, il est du devoir du procureur de le poursuivre au nom de l’État marocain, car ceci est un crime dangereux et il faut sévir d’une manière très forte.
Ceci étant dit, il faut assurer un soutien psychique aux enfants victimes mais aussi aux parents, car notre société et le regard des autres font vraiment très mal.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.