"صانع أسنان" يتسبّب في وفاة أم لخمسة أطفال

رشيد بيجيكن من أكادير

لفظت امرأة أنفاسها الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي نُقلت إليه في حالة صحية حرجة من مدينة طانطان، على إثر مضاعفات صحية ناجمة عن إصابتها بتعفّن دموي عقب عملية خلع ضرس في طانطان من طرف صانع أسنان، وفق ما أورده المكتب الجهوي لهيئة أطباء الأسنان بالجنوب.

خالد ملال، عن التنظيم سالف الذكر، قال في تصريح لهسبريس: "هذه المرة، يد من يسمى صانع الأسنان منتحل صفة طبيب الأسنان توقع ضحية بمدينة طانطان، ويتعلق الأمر بسيدة أمّ لخمسة أطفال فارقت الحياة بسبب تعفن دموي نتج عن خلع ضرس في غياب الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها".

وأضاف المتحدّث أنه "لم يتم اتخاذ الاحتياطات الوقائية، خاصة وأن الضحية كانت قيد حياتها تعاني من تبعات داء السكري. وبالرغم من الإسعافات التي قدمت لها بأكادير، إلا أنها أسلمت الروح للباري تعالى ولسان حالها يقول: متى تتحرك الدولة لحماية مواطنيها من انتهاكات المتطفلين على مهنة طب الأسنان؟".

وتساءل الدكتور خالد ملال قائلا: "هل ستكتفي الدولة، أمام هذه الواقعة الجديدة، بِعَدِّ الضحايا الذين يتساقطون تباعاً عبر ربوع الوطن، وهي من الوقائع التي تخلف أيتاما وتتسبب في العديد من المشاكل الصحية المستعصية كالأمراض الفيروسية الفتاكة وغيرها؟".

وأورد المتحدّث أن عددا من "الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالاً تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع، ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص".

يُشار إلى أنّ معالجة الأسنان منظمة بقانون رقم 07.05، الذي يشترط على كل من يرغب بالولوج إلى المهنة أن يكون حاصلا على دبلوم دكتوراه الدولة في طب الأسنان، وأن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هي عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان.

كما أن صراعا بين أطباء الأسنان و"صناع الأسنان" طفا إلى السطح منذ مدة، خاصة بعد إصدار الحكومة السابقة لقانون ينظم مهن "مناولي ومحضري المنتجات الصحية"، انضاف للقانون المنظم لعمل أطباء الأسنان، وينص على تكليف صناع الأسنان بمهمة وحيدة هي صناعة رمامة الأسنان، شريطة أن يتم ذلك تحت طلب وإشراف من طبيب الأسنان أو طبيب الفم، وأن يحصل الصانع على رخصة تُمنح له بعد استيفاء عدة شروط، منها أن يكون حاصلا على دبلوم في المجال الصحي.

وأدى إصدار هذا القانون إلى احتجاجات واسعة من لدن "صناع الأسنان"، الذين تظاهروا أمام البرلمان أكثر من مرة، متحدثين عن أن عددهم يفوق 30 ألفا، وأنهم ساهموا على الدوام في تركيب الأسنان وترميمها للمغاربة، ممّا مكنهم من خبرات واسعة، كما أنهم "يقدمون خدماتهم بأثمان تفضيلية تراعي جيوب البسطاء".