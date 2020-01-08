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الرئيسية | حوادث | "صانع أسنان" يتسبّب في وفاة أم لخمسة أطفال

"صانع أسنان" يتسبّب في وفاة أم لخمسة أطفال

"صانع أسنان" يتسبّب في وفاة أم لخمسة أطفال
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:15

لفظت امرأة أنفاسها الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي نُقلت إليه في حالة صحية حرجة من مدينة طانطان، على إثر مضاعفات صحية ناجمة عن إصابتها بتعفّن دموي عقب عملية خلع ضرس في طانطان من طرف صانع أسنان، وفق ما أورده المكتب الجهوي لهيئة أطباء الأسنان بالجنوب.

خالد ملال، عن التنظيم سالف الذكر، قال في تصريح لهسبريس: "هذه المرة، يد من يسمى صانع الأسنان منتحل صفة طبيب الأسنان توقع ضحية بمدينة طانطان، ويتعلق الأمر بسيدة أمّ لخمسة أطفال فارقت الحياة بسبب تعفن دموي نتج عن خلع ضرس في غياب الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها".

وأضاف المتحدّث أنه "لم يتم اتخاذ الاحتياطات الوقائية، خاصة وأن الضحية كانت قيد حياتها تعاني من تبعات داء السكري. وبالرغم من الإسعافات التي قدمت لها بأكادير، إلا أنها أسلمت الروح للباري تعالى ولسان حالها يقول: متى تتحرك الدولة لحماية مواطنيها من انتهاكات المتطفلين على مهنة طب الأسنان؟".

وتساءل الدكتور خالد ملال قائلا: "هل ستكتفي الدولة، أمام هذه الواقعة الجديدة، بِعَدِّ الضحايا الذين يتساقطون تباعاً عبر ربوع الوطن، وهي من الوقائع التي تخلف أيتاما وتتسبب في العديد من المشاكل الصحية المستعصية كالأمراض الفيروسية الفتاكة وغيرها؟".

وأورد المتحدّث أن عددا من "الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالاً تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع، ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص".

يُشار إلى أنّ معالجة الأسنان منظمة بقانون رقم 07.05، الذي يشترط على كل من يرغب بالولوج إلى المهنة أن يكون حاصلا على دبلوم دكتوراه الدولة في طب الأسنان، وأن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هي عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان.

كما أن صراعا بين أطباء الأسنان و"صناع الأسنان" طفا إلى السطح منذ مدة، خاصة بعد إصدار الحكومة السابقة لقانون ينظم مهن "مناولي ومحضري المنتجات الصحية"، انضاف للقانون المنظم لعمل أطباء الأسنان، وينص على تكليف صناع الأسنان بمهمة وحيدة هي صناعة رمامة الأسنان، شريطة أن يتم ذلك تحت طلب وإشراف من طبيب الأسنان أو طبيب الفم، وأن يحصل الصانع على رخصة تُمنح له بعد استيفاء عدة شروط، منها أن يكون حاصلا على دبلوم في المجال الصحي.

وأدى إصدار هذا القانون إلى احتجاجات واسعة من لدن "صناع الأسنان"، الذين تظاهروا أمام البرلمان أكثر من مرة، متحدثين عن أن عددهم يفوق 30 ألفا، وأنهم ساهموا على الدوام في تركيب الأسنان وترميمها للمغاربة، ممّا مكنهم من خبرات واسعة، كما أنهم "يقدمون خدماتهم بأثمان تفضيلية تراعي جيوب البسطاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - lahcn الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:27
فرصة لبعض الوجوه المحتكرة للميدان للاثارة ضد
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2
2 - فيصل الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:31
هاذا جسم الإنسان يتطفلون عليه شبح انه طبيب .
لا يم يدرسو التعقيم ولم يدرسو أبدا الطب او الجراحة و لا يعرف خطر المضاعفات .طب الاسنان تصل دراستها حتى عشرة سنوات دراستا
هاذا الشخص هل له شهادة بكالوريا او شهادته تأهله لذالك
اذا ما دور جامعات الطب وما دور الهيئة اطباء الاسنان او وزارة الصحة من ياتي بدون شهادة يفتح عيادة باسم طبيب
هاته المراة مسكينة قام ببنجها (اين وجد البنج ممنوع قانونيا اخذ بنج من الصيدليات) وقام باستعمال ادوات خاصة للقلع (من اين وجدها ممنوع بيعها للعامة)
حتى المواطن اذا اراد ان يشتكي لن يسمتع له احدا القانون لا يحمي المغفلين
المغرب البلد الوحيد الذي ترك المشعوذين وممتهني الطب يلعبون في جسم الأنسان
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3
3 - مسمار جحا الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:36
ثمن خلع الاسنان عند طبيب الاسنان ابتداء من 200 درهم و نتا طالع و عند صانع الاسنان قد تؤدي فقط 50 درهم، باش تعمر سنان ابتداء من 250 درهم،ثمن الاستشارة 100 درهم، هنا يتجلى جشع أطباء الاسنان في نهب جيوب المواطنين، فالمواطن مضطر كرها للذهاب عند صانع الاسنان للاثمنة المنخفضة، كيف يعقل لمياوم يوم عمله يساوي بين 60 و 80 درهم ان يذهب عند طبيب أسنان ليخلع سن او ضرس ب 200 درهم أو أكثر بالاضافة الى شراء الدواء، يجب على الدولة التدخل و وقف جشع أطباء الاسنان الذين يسرقون المواطن علانية بتخفيض أسعار جميع خدماتهم و بعدها سنذهب تلقائيا عند طبيب الاسنان،؛ و الله يرحم هذه السيدة و يرزق أهلا الصبر و السلوان و انا لله و إن اليه راجعون
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13
4 - wondering الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:38
لا ادافع عن صانع الاسنان ولكن يمكن قراءة هكذا:
فقط الاطباء لديهم حق التسبب في وفاة انسان (لا اريد قول قتل) دون المتابعة القضائية.
رب لو كانت هناك احصائيات توثق حالات الوفاة داخل المستشفيات و المصحات بسبب اخطاء بشرية او الامراض الناتجة عن الجراثيم المتواجدة بكثرة داخل هذه المرافق لما ذهب احد يسير على رجليه الى هناك
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5
5 - العباس الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:43
يجب أن تتحرك الدولة اولا لاطفاء جشع أطباء الأسنان لانه عندما تذهب عند طبيب أسنان وانت تتألم بسبب ضرس ويطلب منك 1000درهم وموعد بعد اسبوع او اكثر في ذلك الوقت أمامك حلان الأول تعطي 1000 درهم وانت لاتملكها اصلا وتنتظر الموعد بالمك اوتذهب عند بروتيز دونتير وتربح 900درهم وهي مصروف الشهر وتزيل الألم والضرس
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11
6 - وكواك الحق الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:47
أشمن300000صانع بل أقل من 4000يعبثون في الأرض فسادا و يعبثون بصحة و حياة المواطنين مستغلين جهل الناس و تهاون سلطات البلد .
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7 - محمد الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:49
لا حدث، كبيركم و أصدقائه يتعالجون عند أسيادهم في فرنسا و ليس في المغرب. عذا يخص العبيد!
لا يهم النشر، لأن الذي يقرئ ما كتبته يعرف الصف الذي ينتمي إليه.
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8 - قطاع السءب الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:50
يتعلق الأمر بالوزارة الناءمة علي ايدي صناع الاسنان المتطفلين ... هناك صانع اسنان في مدينة الدار البيضاء وبضبط بحي العيون درب سلطان شارع ابن مكيلد يوزاول مهنة صانع اسنان وتركيب اسنان وجميع ما يتعلق بتحميل الفكين والاسنان بدون دبلوم او رخصة والمصيبة ان هدا الرجل امي لا يجيد القراءة ولا الكتابة ويعمل بكل تقة رغم انه عنده عدة مشاكل جناءية ومن دوي سوابق عدلية في النصب وتجارة في العقار الدي يحتوي على مشالك اراتية ...المخفي كان اعضم
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9 - ص- ع .فاس الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:56
نبتدئ تعليقنا بما ختم به هذا المقال من تصريح جمعية صناع الاسنان ، انهم كانوا عبر التاريخ يقدمون علاجاتهم للمواطنين ، ان هذا ليس بمبرر لوجودهم أصلا ، فهل ليس هناك اعتراف من طرفهم بالتقدم الطبي والعلمي والتكنولوجي ، هل من أجل هرطقاتهم علينا اللجوء الى اطباء الاعشاب والحجامة ، وبالتالي الامتناع عن زيارة الاطباء أوالقيام بالتحاليل او أخذ الصور بالاشعة..، مراعاة الجوانب الاجتماعية لهؤلاء الصناع لا يجب ان يكون على حساب صحة وسلامة وحياة المواطنين ، رفعت الاقلام وجفت الصحف ....
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10 - مروان الأربعاء 08 يناير 2020 - 10:01
المشكل ليس في صانع الأسنان
المشكل في الدولة أولا لأنها يجب أن تحدد ثمن ترميم الأسنلن و خلعها ...
هل كل مواطن لديه نقود تكفيه ليذهب عند طبيب الأسنان لنكون واقعيين
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