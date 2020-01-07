"رفض خطوبة" يتسبب في وفاة شابة حرقا بالناظور

هسبريس من النّاظور

توفيت شابّة في مقتل العمر، اليوم، بمستشفى الحسني بالنّاظور، متأثرة بجروحٍ أصيبتْ بها بعد إقدام شابّ على إضرام النّار في جسدها لرفضِ أسرتها الموافقة على خِطبتها.

وحسب مصادر مطلّعة، فإنّ الشاب المنحدر من جماعة تزطوطين بإقليم النّاظور قام بإحراق الضحية وأمها بعد أن صبّ كمية من البنزين على جسديهما، ما أدّى إلى نقلهما إلى مستشفى الحسني حيث لم تفلح العلاجات في إنقاذ حياةِ الفتاة، فيما ما تزال والدتها ترقدُ في المستشفى.

وتمكّنت العناصر الأمنية من توقيف الجاني في انتظارِ إكمال إجراءات التّحقيق لتقديمه إلى العدالة.