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الرئيسية | حوادث | رصاص أمنيين يوقف جانحا هدد الشرطة بخريبكة

رصاص أمنيين يوقف جانحا هدد الشرطة بخريبكة

رصاص أمنيين يوقف جانحا هدد الشرطة بخريبكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 يناير 2020 - 11:05

اضطرت عناصر أمنية، ليلة الثلاثاء بمدينة خريبكة، إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق ثلاث رصاصات لإيقاف شخص هدد المارة وعناصر الشرطة بالسلاح الأبيض.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر الجريدة أن عشرينيا، من ذوي السوابق القضائية، كان يلوّح في وجه المارة بسلاح أبيض من الحجم الكبير، بشارع مولاي يوسف وسط مدينة خريبكة، قبل أن تحل عناصر من الشرطة القضائية بالمكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب المعني، الذي كان في حالة غير طبيعية، رفض الامتثال لأوامر العناصر الأمنية، معرضا إياهم لتهديد جدّي وخطير؛ وهو ما دفع تلك العناصر إلى إشهار السلاح الوظيفي في وجهه.

وعلى الرغم من إطلاق أحد الأمنيين رصاصة تحذيرية، فإن الشخص المعني واصل عربدته؛ فاضطرت عناصر الشرطة القضائية إلى إطلاق رصاصتين في اتجاه الجانح، حيث استقرتا بخاصرته وفخذه، ليتم حجز السلاح الأبيض ونقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة لتلقي العلاج.

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