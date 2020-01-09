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الرئيسية | حوادث | قنينات غاز مسيل للدموع تورط ثلاثينيا في تيكوين‬

قنينات غاز مسيل للدموع تورط ثلاثينيا في تيكوين‬

قنينات غاز مسيل للدموع تورط ثلاثينيا في تيكوين‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 09 يناير 2020 - 01:08

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتيكوين من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها، وترويج قنينات الغاز المسيل للدموع.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بحي "آيت ايغوس" بتيكوين، حيث مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز كميات من أقراص الهلوسة ومخدر الشيرا، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل محل سكناه عن حجز مجموعة من قنينات الغاز المسيل للدموع، التي يشتبه في ترويجها من طرفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا ظروف وملابسات حيازته للمواد المحظورة المحجوزة لديه.

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