الشرطة توقف مهاجرين عرضوا حياة مغربي للخطر

مصطفى البكار

أوقفت المصالح الأمنية بتزنيت، اليوم الأربعاء، عشرة مهاجرين متحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إثر تعريضهم مواطنا لاعتداء جسدي.

وتعود تفاصيل النازلة، حسب إفادات شهود عيان لجريدة هسبريس، إلى تعريض الموقوفين الضحية لاعتداء عنيف بعد لحظات من دخوله في نقاش مع صديق لهم كان يمارس التسول بالمدار الرئيسي للمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن تدخلا فوريا قامت به العناصر الأمنية أسفر عن اعتقال جميع المشتبه فيهم، بعد محاولتهم الفرار نحو الأزقة المجاورة لمكان النازلة، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.