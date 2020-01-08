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الرئيسية | حوادث | حجز هواتف وعطور وعملة صعبة بميناء الناظور

حجز هواتف وعطور وعملة صعبة بميناء الناظور

حجز هواتف وعطور وعملة صعبة بميناء الناظور
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 يناير 2020 - 20:25

حجزت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور، في عملية نوعية، مجموعة من الهواتف النقالة في حالة جديدة، كانت مخبأة بعناية على مستوى جنبات العجلة الاحتياطية لحافلة مخصصة للنقل الدولي للمسافرين، إضافة إلى عطور فاخرة وألبسة قدرت قيمتها بـ 53 مليون سنتيم.

وقد تم حجز هذه البضائع والحافلة، وإحالة السائق في حالة اعتقال على الضابطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على امتدادات هذه القضية.

كما تمكنت العناصر الجمركية من حجز مبلغين من العملة الصعبة؛ الأول بلغت قيمته 80 ألف يورو كان بحوزة مواطنة مغربية مقيمة بهولندا حاولت إدخاله إلى أرض الوطن دون إجراءات التصريح بالعملات الأجنبية المعمول بها. والمبلغ الثاني يقدر بـ 34 ألف يورو غير مصرح به، حجز لدى خمسيني مقيم بالديار البلجيكية.

وبعد إحالة المعنيين بالأمر على أنظار الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، تم إبرام صلح مع إدارة الجمارك وفق التشريع الجمركي.

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