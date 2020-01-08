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كُتّاب وآراء
انقلابُ حافلة يخلف 18 جريحا بضواحي الدريوش
أصيب 17 تلميذا والسائق بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء بميضار نواحي دريوش، في حادثة انقلاب حافلة للنقل المدرسي كان على متنها 40 راكبا.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن الحادثة خلّفت 18 جريحا، بينهم تلميذ وسائق الحافلة حالتهما خطيرة، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتقلي العلاجات الضرورية.
وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التي أشرفت على حيثيات الحادثة، وفتحت تحقيقا فيها.
وتعليقا على الحادثة، استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن يتم "تكديس التلاميذ داخل الحافلة على هذا النحو، فيما عدد مقاعدها لا يتجاوز العشرين"، وانتقدوا "الاستهتار بأرواح المواطنين واللامبالاة في تحمل المسؤولية في هذه الحالات المخالفة لقوانين السير، خاصة إذا تعلق الأمر بنقل التلاميذ الصغار".