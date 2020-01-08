"النصب والسرقة" يوقفان مواطنيْن إفريقييْن بمراكش

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، اليوم الأربعاء، مواطنين ينحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء يشتبه في تورطهما في عملية نصب.

وأفادت مصادر هسبريس الأمنية بأن المعنيين بالأمر استهدفا مواطنا مغربيا كان يضع شقته للبيع على أحد المواقع التجارية الإلكترونية.

وقالت إن "المشتبه فيهما ربطا اتصالا هاتفيا بصاحب الشقة وأوهماه برغبتهما في اقتنائها، مقدمين بذلك هوية زائفة وادعاءات خادعة بغرض الحصول على منفعة مادية، وهو ما أثار ريبة الضحية الذي لم يتردد في تسجيل شكاية في الموضوع".

وأضافت المصادر ذاتها أنه "بعد التأكد من توفر أركان جريمة النصب في هذه العملية، تم وضع كمين محكم أسفر عن استدراج المشتبه فيهما وتوقيفهما، وقد أقرّا بالمنسوب إليهما".

الموقوفان وضعا رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة.