مصالح ولاية أمن مراكش توقف محترفا في السرقة

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بالمدينة العتيقة لمراكش، الثلاثاء، شخصاً يشتبه في ضلوعه في ارتكاب عمليتي سرقة بالخطف على مستوى جنان بن شگرى ومساهمته في محاولة سرقة ثالثة مقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض بزنقة سيدي بو العبادة رفقة شريكٍ له مازال في حالة فرار.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن "الدائرة الأمنية الثالثة فتحت تحرياتها الميدانية مباشرة بعد تلقيها شكاية في الموضوع، ما مكنها من تحديد هوية المشتبه فيهما حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن توقيف أحدهما في اليوم نفسه".

وأضافت أنه "تم التعرف على الموقوف بتلقائية من قبل الضحايا أثناء عرضه أمامهم، وتبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بهذه المدينة".

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية لحاجة البحث التمهيدي، في انتظار تقديمه أمام العدالة، فيما يبقى البحث متواصلا إلى حين توقيف شريكه المتواري عن الأنظار.