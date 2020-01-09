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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يجرّ شابين إلى التحقيق ببنسليمان
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، الأربعاء، شابين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة حاولت توقيف المشتبه فيهما في المرحلة الأولى على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة بنسليمان، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، إلاّ أن سائقها رفض الامتثال، قبل أن يتم توقيفهما لاحقا بالحي الصناعي للمدينة، وذلك في تدخل أسفر عن إصابة أحدهما برضوض بعد سقوطه عرضيا أثناء محاولته الفرار.
وأردفت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة أسفرت عن العثور على 289 كيلوغراما من مخدر الكيف و72 كيلوغراما من التبغ المهرب، علاوة على كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من مخدر الشيرا، وصفائح ترقيم مزورة، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين وعبوة "بخاخ" غاز مسيل للدموع.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، في حين جرى وضع الموقوف الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.