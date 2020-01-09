24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة (5.00)

  2. المستحقات العالقة بين مقاولات القطاع الخاص تناهز 423 مليار درهم (5.00)

  3. أخنوش والنموذج التنموي (5.00)

  4. الأمير هاري وميغان "يتنازلان" عن أدوارهما الملكية (5.00)

  5. الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يجرّ شابين إلى التحقيق ببنسليمان

ترويج المخدرات يجرّ شابين إلى التحقيق ببنسليمان

ترويج المخدرات يجرّ شابين إلى التحقيق ببنسليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 09 يناير 2020 - 03:09

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، الأربعاء، شابين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة حاولت توقيف المشتبه فيهما في المرحلة الأولى على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة بنسليمان، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، إلاّ أن سائقها رفض الامتثال، قبل أن يتم توقيفهما لاحقا بالحي الصناعي للمدينة، وذلك في تدخل أسفر عن إصابة أحدهما برضوض بعد سقوطه عرضيا أثناء محاولته الفرار.

وأردفت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة أسفرت عن العثور على 289 كيلوغراما من مخدر الكيف و72 كيلوغراما من التبغ المهرب، علاوة على كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من مخدر الشيرا، وصفائح ترقيم مزورة، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين وعبوة "بخاخ" غاز مسيل للدموع.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، في حين جرى وضع الموقوف الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.