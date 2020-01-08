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كُتّاب وآراء
التخريب والسرقة يقودان شابا إلى قبضة أمن وزان
تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمنطقة الإقليمية لأمن وزان، من إيقاف شاب للاشتباه في تورطه في تهشيم واجهات زجاجية لسيارة، وسرقة محتويات سيارات خفيفة كانت مركونة بالشارع العام على مستوى حي الحدادين الشعبي.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الجانح، الذي يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، واظب على مدى أيام على سرقة محتويات سيارات خفيفة قبل أن يعمد إلى إلحاق أضرار مادية بسيارة أخرى مملوكة للغير في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الموقوف بدون سوابق عدلية باستثناء إدمانه على المخدرات، وقد جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاستماع إليه ضمن محضر رسمي في انتظار عرضه على القضاء للنظر في المنسوب إليه.