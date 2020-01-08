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كُتّاب وآراء
3 سنوات سجنا لـ"مول الحانوت" لـ"إهانة المؤسسات"
قضت محكمة مغربية بالحبس ثلاثة أعوام في حق مدون يبث فيديوهات على "يوتيوب" يدعى محمد بودوح، بعد إدانته بتهم منها المس بالمؤسسات الدستورية، بسبب أشرطة تتضمن اتهامات وانتقادات حادة للسلطات المغربية والملك محمد السادس.
وأوضح حسن الطاس، محامي بودوح، لوكالة فرانس برس أن موكله أدين على خلفية أربعة فيديوهات بث آخرها مطلع دجنبر قبيل اعتقاله في مدينة الخميسات، قرب العاصمة الرباط، حيث حكم عليه الثلاثاء.
وكان المدون الشهير على "يوتيوب" بلقب "مول الحانوت" (بقال) يصور أشرطته داخل محل للبقالة، وأدين أيضا "بالتحريض على الكراهية" و"إهانة هيئات منظمة"، بحسب دفاعه.
وجاءت إدانته في سياق أحكام سجن أخرى في الأيام الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات أو شتائم.
وعشية الحكم على "مول الحانوت"، قضت محكمة بتطوان بالحبس عامين في حق سعيد شقور (22 عاما) بتهمة "إهانة موظفين عموميين"، بعد بثه فيديو على سرير مستشفى يتضمن شتائم وانتقادات لطاقم المستشفى والملك.
وأوضح محمد بن عبد الوهاب، محامي شقور، لوكالة فرانس برس أن موكله "كان في ظروف مأساوية جراء تعرضه لحادث سير وتأخر إسعافه"، مشيرا إلى أنه بث شريطا في اليوم التالي يعتذر فيه عما صدر منه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
أصبح كل جاهل تم شحنه عبر الإنترنت يسب ويلعن .
عقوبة أراها مخففه ولكن لا بأس، نتمنى المزيد من الاعتقالات لتنظيف الانترنيت من الجهلة