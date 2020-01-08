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الرئيسية | حوادث | 3 سنوات سجنا لـ"مول الحانوت" لـ"إهانة المؤسسات"

3 سنوات سجنا لـ"مول الحانوت" لـ"إهانة المؤسسات"

3 سنوات سجنا لـ"مول الحانوت" لـ"إهانة المؤسسات"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:25

قضت محكمة مغربية بالحبس ثلاثة أعوام في حق مدون يبث فيديوهات على "يوتيوب" يدعى محمد بودوح، بعد إدانته بتهم منها المس بالمؤسسات الدستورية، بسبب أشرطة تتضمن اتهامات وانتقادات حادة للسلطات المغربية والملك محمد السادس.

وأوضح حسن الطاس، محامي بودوح، لوكالة فرانس برس أن موكله أدين على خلفية أربعة فيديوهات بث آخرها مطلع دجنبر قبيل اعتقاله في مدينة الخميسات، قرب العاصمة الرباط، حيث حكم عليه الثلاثاء.

وكان المدون الشهير على "يوتيوب" بلقب "مول الحانوت" (بقال) يصور أشرطته داخل محل للبقالة، وأدين أيضا "بالتحريض على الكراهية" و"إهانة هيئات منظمة"، بحسب دفاعه.

وجاءت إدانته في سياق أحكام سجن أخرى في الأيام الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات أو شتائم.

وعشية الحكم على "مول الحانوت"، قضت محكمة بتطوان بالحبس عامين في حق سعيد شقور (22 عاما) بتهمة "إهانة موظفين عموميين"، بعد بثه فيديو على سرير مستشفى يتضمن شتائم وانتقادات لطاقم المستشفى والملك.

وأوضح محمد بن عبد الوهاب، محامي شقور، لوكالة فرانس برس أن موكله "كان في ظروف مأساوية جراء تعرضه لحادث سير وتأخر إسعافه"، مشيرا إلى أنه بث شريطا في اليوم التالي يعتذر فيه عما صدر منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - البوهالي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:42
ومن يهينون المواطنين من ساسة هذا البلد ألا يستحقون العقاب ؟ ام ان العقاب والسجن للبسطاء فقط ؟ أهذه هي العدالة ؟
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36
2 - ابو الوفا الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:45
برافوووو هذا هو القانون والا فلا. فثلاث سنوات قليلة في حق الجريمة التي اقترفها يجب الحكم عليه باكثر من ذلك ليبقى عبرة لاخرين
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-55
3 - yassine الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:46
3 سنوات حكم قاسي جدا .لو كان شهر او شهرين .والافضل ترك الناس تعبر بحرية وغض الطرف .
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29
4 - mmmmm الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:48
je croyais que moule lhanoute faisait des videos en dehors du maroc, ,,,,il etait au maroc et il disait tout ca hhhhhhhhhh je crois que c,est un malade, ,,,,,,,,il faut mettre moule lkaskita, moule lhanoute, moule lkourssi dans une meme cellule .
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-18
5 - دراز الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:50
التكوين ثم التكوين ثم التكوين. المدرسة هي المسؤولة على تكوين مواطنين يعرفون حقوقهم لكن ايضا واجباتهم. لو سببت ملك اسبانيا اوبرطاانيا لحوكمت بنفس الحكم. العلم نور والجهل عار
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-13
6 - kata الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:50
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bien bien هادشي لي بغينا لي ضصر ءدار الذنب يستاهل لعقوبة bravo
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-18
7 - خونة الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:51
عندو الزهر جا فالمغرب الرحيم، لو كان في تركيا وسب أردوغان لسجن بالمؤبد ناهيك عن الصين وروسيا وباقي الدول الأخرى التي ربما ستدفنه وهو حي.
أصبح كل جاهل تم شحنه عبر الإنترنت يسب ويلعن .
عقوبة أراها مخففه ولكن لا بأس، نتمنى المزيد من الاعتقالات لتنظيف الانترنيت من الجهلة
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-9
8 - GALA الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:54
ثلاثة أشهر سجنا يمكن أن يتقبلها الرأي العام أما ثلاث سنوات فهي كثيرة جدا. فلنكمم أفواهنا!
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15
9 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:55
بعد محاكمة مول الكاسكيطا جاء دور مول الحانوت.. متى سنسمع محاكمة ناهبي المال العام و المرتشين الكبار والمتلاعبين في الصفقات العموميه...
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23
10 - ريفي من امزورن الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:55
فليحفظك الله يا اخي محمد بودوح والفيديوهات ديالك غادي يبقاو في التاريخ ههه عجبني فواحد الفيديو فال فيه يا العياشة راه محمد السادس تيكرهكم حيت كتنافقوه وكتكذبو عليه ومكتقولوش الجقيقة,المهم الاخ محمد بودوح المناظل الشريف باه الله يرحمو دوز 22 سنة ديال الحبس ف تندوف و 18 عام في الحرب يعني هنا بغيت نقول لكم راه محمد بودوح تيعرفوه العالم باسره وماكانش لي فلت ليه شي فيديو ديال بودوح.
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14
11 - اوكيل الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:58
حرية التعبير ليست هي سوء التعبير والانتقاد المجاني والعفوي . أما سوء التعبير والتقدير فثمنه هو إعادة التربية بالسجن , ولعلها رسالة للباقين.
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-1
12 - Najwa الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:59
السلام.. على هاد القبال كل من يتكلم عن حقوقه مصيره السجن وعلى ما نلاحظ في الآونة الأخيرة هناك أحكام من طرف المحاكم على جل المغاربة بالسجن من قاصرين و بالغين ورجال ونساء و شيوخ ماذا يجري....؟؟؟؟؟
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2
13 - aliwi الأربعاء 08 يناير 2020 - 22:00
Salem. soubhanallah insulte de services publics ..... eux elle est possible pour eux de nous volé escroqué violé notre territoire et nous mentir. nous non on dois fermé nous Gueule, mais ya une chose le jour de jugement personnes nous s'échappe vraiment personne. et bientôt très bientôt. car les tribunaux les juge n'existe plus dans nous terre ya que Allah qui va nous jugé sur terre avant youm lb3t inchallah.
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-1
14 - N.H الأربعاء 08 يناير 2020 - 22:00
هاد البلاد المشؤومة لهضرتي على حقك أو هضرتي على المجرمين المتحكمين في البلاد و العباد تمشي الحبس
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