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الرئيسية | حوادث | مصالح درك تسلطانت توقف مخربي سيارات أساتذة

مصالح درك تسلطانت توقف مخربي سيارات أساتذة

مصالح درك تسلطانت توقف مخربي سيارات أساتذة
إبراهيم مغراوي
الخميس 09 يناير 2020 - 06:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتسلطانت ضواحي مراكش، الأربعاء، خمسة مشتبه بهم في إلحاق خسائر مادية بسيارات ثمانية أساتذة يعملون بالثانوية الإعدادية الكندي بالمنطقة نفسها.

وكانت هذه المركبات تعرضت، خلال أوقات العمل في الفترة الزوالية، لتهشيم زجاجها بشكل فظيع نهاية الأسبوع الماضي؛ وهو ما أثار غضب المتضررين وزملائهم الذين نظموا يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام المؤسسة التعليمية سالفة الذكر، تنديدا بالتخريب الذي طال سيارات كانت مركونة أمام المؤسسة.

وعلى إثر تسجيل المتضررين لشكاياتهم بخصوص هذه الواقعة، فتح مركز الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت تحقيقا في الحادث وباشر تحريات لإيقاف الفاعلين المتورطين في هذا الفعل الجرمي.

يذكر أن المشتبه بهم الخمسة المعنيين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم؛ في انتظار عرضهم أمام النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش.

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