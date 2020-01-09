24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المستحقات العالقة بين مقاولات القطاع الخاص تناهز 423 مليار درهم (5.00)

  2. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  3. أخنوش والنموذج التنموي (5.00)

  4. وجهة نظر قانونية في مقاطعة الرجاء لمباراة الجديدة (5.00)

  5. الأمير هاري وميغان "يتنازلان" عن أدوارهما الملكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إسبانيا توقف مهاجرا مغربيا بتهمة القيادة المتهورة

إسبانيا توقف مهاجرا مغربيا بتهمة القيادة المتهورة

إسبانيا توقف مهاجرا مغربيا بتهمة القيادة المتهورة
متابعة من خالد ملوك
الخميس 09 يناير 2020 - 09:15

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 31 عاما كان يقود سيارة مسروقة بسرعة كبيرة وتهور واضح، بعدما طاردته دورية أمنية على مستوى بلدية كويباس التابعة لمدينة ألميريا الأندلسية.

وجاء في بلاغ صادر عن المعهد العسكري الإسباني أن التصرفات المشبوهة للسائق المغربي، الذي كان يقود سيارة من نوع "بيجو 307"، أثارت انتباه دورية للأمن كانت تجوب المنطقة في إطار خدمات المراقبة الطرقية.

وزاد المصدر ذاته أن الموقوف لاذ بالفرار بسرعة جنونية حين توجهت عناصر الأمن نحوه بغية مراقبة وثائقه الثبوتية، مشيرا إلى أن السيارة اصطدمت بجدار إسمنتي؛ بينما حاول سائقها إكمال رحلة الهروب مشيا على القدمين، قبل أن يحاصره أفراد الحرس المدني.

ويتضمن صك الاتهامات الموجهة إلى السائق المغربي "القياد المتهورة والسرقة"؛ فيما أفادت صحيفة "كوبي" الإسبانية بأن الموقوف كان أيضا موضوع أوامر بالاعتقال من قبل محاكم عديدة فوق التراب الإسباني، إضافة إلى أنه صدر في حقه قرار بالترحيل نحو بلده الأصلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رشيد اسبانيا الخميس 09 يناير 2020 - 09:50
ليس هو فقط المتهور امس في العمل احد سرق 3 هواتف المشكل في هذه شركة يوجد 10 مغاربة من نفس منطقته وتركهم في وضع لا يحسد عليه من الاستحياء.
الحمد لله البعض من الاسبان يقدر هذا وكل احد محسوب على أفعاله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - مُواطن مغربـــــي الخميس 09 يناير 2020 - 09:51
من خلال السياقة أدركوا إن السيارة مسروقة ولم يتهاونوا في مطاردته والقبض عليه. هذا وقع في اسبانيا. أما في المغرب لا يحترم الضوء الاحمر ولا علامات قف ولا ممرات الراجلين ولا يحرك الشرطي ساكنا. أما أصحاب الدرجات فيسوقون يمينا ويسارا في الاتجاه الواحد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - Meryam Rochdi الخميس 09 يناير 2020 - 09:58
عندما تقوم امرأة مغربية فعل غير ملائم ببلد ما , كل أصابع الإتهام تشير للمرأة المغربية بكل الأوصاف و النعوت الممكنة , من أنها تلوث سمعة المغرب و شوهتونا وووو
و عندما نرى يوميا ما يفعله الرجل المغرب بكل بلدان العالم من انحراف نجد تعليقات سخيفة و عادية بل منها من يطلب لهم الهداية من الله و كأن المرأة المغربية لا يجوز طلب لها الهداية , ازدواجية المعايير!!!
في الحقيقة سلوكيات اغلب الرجال المغاربة هي من تلوث سمعة بلد كالمغرب في المهجر!!!
انشري يا هيسبرس الحبيبة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.