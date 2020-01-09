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كُتّاب وآراء
إسبانيا توقف مهاجرا مغربيا بتهمة القيادة المتهورة
اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 31 عاما كان يقود سيارة مسروقة بسرعة كبيرة وتهور واضح، بعدما طاردته دورية أمنية على مستوى بلدية كويباس التابعة لمدينة ألميريا الأندلسية.
وجاء في بلاغ صادر عن المعهد العسكري الإسباني أن التصرفات المشبوهة للسائق المغربي، الذي كان يقود سيارة من نوع "بيجو 307"، أثارت انتباه دورية للأمن كانت تجوب المنطقة في إطار خدمات المراقبة الطرقية.
وزاد المصدر ذاته أن الموقوف لاذ بالفرار بسرعة جنونية حين توجهت عناصر الأمن نحوه بغية مراقبة وثائقه الثبوتية، مشيرا إلى أن السيارة اصطدمت بجدار إسمنتي؛ بينما حاول سائقها إكمال رحلة الهروب مشيا على القدمين، قبل أن يحاصره أفراد الحرس المدني.
ويتضمن صك الاتهامات الموجهة إلى السائق المغربي "القياد المتهورة والسرقة"؛ فيما أفادت صحيفة "كوبي" الإسبانية بأن الموقوف كان أيضا موضوع أوامر بالاعتقال من قبل محاكم عديدة فوق التراب الإسباني، إضافة إلى أنه صدر في حقه قرار بالترحيل نحو بلده الأصلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الحمد لله البعض من الاسبان يقدر هذا وكل احد محسوب على أفعاله.
و عندما نرى يوميا ما يفعله الرجل المغرب بكل بلدان العالم من انحراف نجد تعليقات سخيفة و عادية بل منها من يطلب لهم الهداية من الله و كأن المرأة المغربية لا يجوز طلب لها الهداية , ازدواجية المعايير!!!
في الحقيقة سلوكيات اغلب الرجال المغاربة هي من تلوث سمعة بلد كالمغرب في المهجر!!!
انشري يا هيسبرس الحبيبة..