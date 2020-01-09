طالبة تفلت من محاولة اختطاف واغتصاب في القليعة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تعرّضت فتاة، يبلغ عمرها 20 سنة، اليوم الخميس، لاعتداء جسدي ومحاولة اختطاف واغتصاب؛ وذلك في دوار "بنعفر"، التابع للجماعة الترابية القليعة، ضواحي إنزكان آيت ملول، ما عجّل بنقلها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان.

وأورد شهود عيان أن الفتاة، وهي طالبة جامعية، وتجمع بين الدراسة والاشتغال بأحد معامل السمك في آيت ملول، كانت قادمة من مقر عملها، قبل أن تُفاجأ بشخص مدجّج بسلاح أبيض من الحجم الكبير، حاول اختطافها واغتصابها، تحت التهديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية تمكّنت من الإفلات من قبضة الجانح، وأُصيبت بجروح غائرة على مستوى أصابع اليدين، وعلى مستوى الرأس، إلى جانب نزيف دموي، في حين تمكنت المصالح الطبية بمستشفى إنزكان من إنقاذ حياتها.

وبتعليمات من النيابة العامة باستئنافية أكادير؛ تباشر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للقليعة تحرياتها من أجل تحديد هوية الواقف وراء هذا الفعل الإجرامي.