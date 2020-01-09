تفكيك شبكة للهجرة السرية بين الناظور وتاوريرت

هسبريس من الرباط

في عملية أمنية مشتركة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وتاوريرت من توقيف ستة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن تنفيذ هذه العملية الأمنية تم بشكل متزامن، اليوم الخميس، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأورد البلاغ أنه تم توقيف سائق شاحنة للنقل الطرقي للبضائع على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بمدينة تاوريرت، كانت تنقل قاربين مطاطين ضمن شحنة من المواد الغذائية، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان في انتظار تسلم هذين القاربين على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة وسط المدينة نفسها.

إجراءات البحث، تقول المديرية، مكنت من توقيف أربعة أشخاص آخرين بمدينة الناظور يشتبه في تورطهم في هذه الشبكة الإجرامية، حيث أوضحت إجراءات التنقيط بقواعد البيانات الأمنية أن اثنين منهم يشكلان موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة السرية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمدينة الناظور، يضيف البلاغ، عن حجز أربعة قوارب مطاطية إضافية وثلاثة محركات قوية، فضلا عن ثلاث بوصلات وأربعة مضخات هوائية، ومجموعة من القطع الخشبية المستعملة في تثبيت الزوارق المستعملة في التهجير السري عبر المسالك البحرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كل المتورطين الضالعين في ارتكابه.