24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:40
|16:18
|18:40
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغاربة ألمانيا: جواد هيرات
- بنياز: برامج الكوميديا وهم .. والسخرية السياسية أبعدتني عن الخشبة
- جواد هيرات .. خبير في الطاقات والتعدين يربط ألمانيا بدول إفريقيا
- هذه مخاطر صحية لاستخدام بخاخ الأنف مدة طويلة
- "30 مليون" .. كوميديا تصالح العائلة مع السينما
ذكرى "الرّفيق" بوعبيد .. "رجل دولة" واجهَ الفساد زمن "الاستبداد" (5.00)
- انتقاد بنكيران للأساتذة يغضب النقابة الوطنية للتعليم - (63)
- الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين - (40)
- العثماني يكشف تفاصيل الخطة الحكومية لتوفير حاجيات الماء الشروب - (34)
- المغرب يبرز "نوايا حسنة" من أجل تجاوز الأزمة مع الدولة الهولندية - (33)
- كندا تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق سماء طهران - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرقة أمنية تحجز كميات من "الكيف وطابا" بكلميمة
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة كلميمة، الخميس، من ضبط سيارة نفعية محملة بكمية كبيرة من الكيف ومسحوق طابا.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أن العملية التي تمت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من حجز ما مجموعه 311 كيلوغراما من مخدر الكيف و25 كيلوغراما من مسحوق طابا.
وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ضبطت السيارة المذكورة بعدما تخلى عنها سائقها ومرافقه بمنطقة "قصر إغرغار" الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من مدينة كلميمة في اتجاه مدينة الريش، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بداخلها على شحنات المخدرات المحجوزة.
وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة المتورطين في حيازة وتهريب المخدرات المحجوزة، ورصد الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية المتورطة فيها.