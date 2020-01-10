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الرئيسية | حوادث | فرقة أمنية تحجز كميات من "الكيف وطابا" بكلميمة

فرقة أمنية تحجز كميات من "الكيف وطابا" بكلميمة

فرقة أمنية تحجز كميات من "الكيف وطابا" بكلميمة
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 يناير 2020 - 01:10

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة كلميمة، الخميس، من ضبط سيارة نفعية محملة بكمية كبيرة من الكيف ومسحوق طابا.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أن العملية التي تمت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من حجز ما مجموعه 311 كيلوغراما من مخدر الكيف و25 كيلوغراما من مسحوق طابا.

وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ضبطت السيارة المذكورة بعدما تخلى عنها سائقها ومرافقه بمنطقة "قصر إغرغار" الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من مدينة كلميمة في اتجاه مدينة الريش، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بداخلها على شحنات المخدرات المحجوزة.

وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة المتورطين في حيازة وتهريب المخدرات المحجوزة، ورصد الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية المتورطة فيها.

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