"الاغتصاب" يجر مفتش شرطة إلى سجن ورزازات

هسبريس من الرباط

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، محاكمة مفتش شرطة ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بتنغير بعد متابعته بتهمة الاغتصاب، إلى جلسة يوم 16 يناير الجاري، من أجل إعداد الدفاع.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموظف الأمني متابع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من أجل "الاغتصاب ومحاولة السرقة"، وتم إيداعه السجن المحلي، الاثنين الماضي، لمتابعته في حالة اعتقال بعد توفر النيابة العامة على مجموعة من الأدلة التي تدينه.

وأضافت المصادر ذاتها أن فتاة بمدينة تنغير اتهمت المعني بالأمر باغتصابها، وتتوفر على شهادة طبية في الموضوع، مشيرة إلى أن الخبرة التي أنجزتها المصالح المختصة لفائدة الشابة الضحية أثبتت أنها فعلا تعرضت للاغتصاب، بالإضافة إلى تقديم شكاية ثانية من طرف سيدة أخرى تتهم الشرطي المعني بالأمر بمحاولة سرقتها.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أمر بإيداع المتهم السجن المحلي بورزازات، بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال، وذلك نتيجة لما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة كافية على ارتكاب المعني للأفعال المنسوبة إليه.