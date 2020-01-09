24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  2. وزارة الاقتصاد توضح نتائج "مباريات ذوي إعاقة" (5.00)

  3. مدينة ذكية (5.00)

  4. الزفزافي: العائلات لا تستقوي بالخارج ضد الوطن .. والريف مغربي (5.00)

  5. الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "الاغتصاب" يجر مفتش شرطة إلى سجن ورزازات

"الاغتصاب" يجر مفتش شرطة إلى سجن ورزازات

"الاغتصاب" يجر مفتش شرطة إلى سجن ورزازات
هسبريس من الرباط
الخميس 09 يناير 2020 - 18:25

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، محاكمة مفتش شرطة ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بتنغير بعد متابعته بتهمة الاغتصاب، إلى جلسة يوم 16 يناير الجاري، من أجل إعداد الدفاع.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموظف الأمني متابع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من أجل "الاغتصاب ومحاولة السرقة"، وتم إيداعه السجن المحلي، الاثنين الماضي، لمتابعته في حالة اعتقال بعد توفر النيابة العامة على مجموعة من الأدلة التي تدينه.

وأضافت المصادر ذاتها أن فتاة بمدينة تنغير اتهمت المعني بالأمر باغتصابها، وتتوفر على شهادة طبية في الموضوع، مشيرة إلى أن الخبرة التي أنجزتها المصالح المختصة لفائدة الشابة الضحية أثبتت أنها فعلا تعرضت للاغتصاب، بالإضافة إلى تقديم شكاية ثانية من طرف سيدة أخرى تتهم الشرطي المعني بالأمر بمحاولة سرقتها.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أمر بإيداع المتهم السجن المحلي بورزازات، بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال، وذلك نتيجة لما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة كافية على ارتكاب المعني للأفعال المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.