سينغالي يضع حدا لحياته شنقا في آيت اعميرة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

عُثر على مواطن يحمل الجنسية السينغالية وكان يشتغل عاملا زراعيا، بعد زوال الخميس، جثة هامدة معلقة بواسطة حبل وسط غرفة منزل كان يقطنه على سبيل الإيجار في دوار "النية" التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة.

وفور إخبارها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطات المحلية بالمقاطعة الأولى لآيت اعميرة وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تمت مباشرة المعاينات الأولية واستدعاء سيارة نقل الأموات.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى نقل جثة المفارق للحياة، الذي يبلغ عمره حوالي 32 سنة، وهو متزوج، إلى مستوع الأموات بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح حول ظروف وملابسات هذه الواقعة.