24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  2. وزارة الاقتصاد توضح نتائج "مباريات ذوي إعاقة" (5.00)

  3. مدينة ذكية (5.00)

  4. الزفزافي: العائلات لا تستقوي بالخارج ضد الوطن .. والريف مغربي (5.00)

  5. انتقاد بنكيران للأساتذة يغضب النقابة الوطنية للتعليم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تحقيق ينبش في تهريب أطفال مغاربة نحو إسبانيا

تحقيق ينبش في تهريب أطفال مغاربة نحو إسبانيا

تحقيق ينبش في تهريب أطفال مغاربة نحو إسبانيا
هسبريس - إفي
الخميس 09 يناير 2020 - 21:42

كشفت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان وجود شبكة إجرامية متخصصة في سرقة وبيع الأطفال حديثي الولادة، مع وجود فروع محتملة لها في إسبانيا، وذلك بعد اكتشاف نقل طفلة بصورة غير قانونية إلى مدينة سبتة الإسبانية.

وصرح حسن أقبايو، رئيس الجمعية، بأن هذه الأخيرة تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام في تطوان ضد شبكة متورطة في اختطاف الأطفال والاتجار بهم.

وأضاف أقبايو أن هذه القضية تم الكشف عنها بعد أن تقدمت امرأة مغربية بشكوى تفيد بأن ابنتها بيعت لزوجين يقيمان في سبتة، في عملية جرت بمساعدة عدة وسطاء مغاربة وإسبان.

وقال: "لقد قمنا حتى الآن بإحصاء سبع حالات لأطفال باعهم الوسطاء أنفسهم الذين يتقاضون ما بين 30 و70 ألف درهم (2800 و6500 يورو) لكل طفل"، مضيفا أن الأم التي كشفت القضية تتلقى تهديدات من الوسطاء.

وأفاد مصدر بالشرطة لـ"إفي" بإن الشرطة القضائية في تطوان فتحت تحقيقا، يوم الأربعاء، بعد تلقي أوامر من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.