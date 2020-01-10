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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف 3 متورطين في ترويج الأقراص المخدرة

الأمن يوقف 3 متورطين في ترويج الأقراص المخدرة

الأمن يوقف 3 متورطين في ترويج الأقراص المخدرة
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 يناير 2020 - 00:30

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد نزوله من القطار قادما من مدينة طنجة وبحوزته ألفان و460 قرصا، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان ينتظر هذه الأقراص المخدرة وبحوزته 30 قرصا إضافيا من النوع نفسه، ليصل مجموع ما تم حجزه إلى ألفين و490 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في هذه الأفعال الإجرامية، والذي كشفت عملية تنقيطه بقواعد البيانات الأمنية أنه مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مختلفة؛ منها واحدة تتعلق بالقتل العمد.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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