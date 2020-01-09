24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  2. وزارة الاقتصاد توضح نتائج "مباريات ذوي إعاقة" (5.00)

  3. مدينة ذكية (5.00)

  4. الزفزافي: العائلات لا تستقوي بالخارج ضد الوطن .. والريف مغربي (5.00)

  5. انتقاد بنكيران للأساتذة يغضب النقابة الوطنية للتعليم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في محاولة اختطاف واغتصاب طالبة‬

توقيف متورط في محاولة اختطاف واغتصاب طالبة‬

توقيف متورط في محاولة اختطاف واغتصاب طالبة‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 09 يناير 2020 - 22:25

تمكّنت، في وقت وجيز، مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للقليعة، مساء الخميس، من تحديد هوية الواقف وراء الاعتداء الجسدي بالسلاح الأبيض على طالبة جامعية، وتعرضها لمحاولة الاختطاف والاغتصاب تحت التهديد في دوار "بن عنفر"، خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث نصبت له كمينا أفلح في إسقاطه.

وجاء توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 23 سنة، ويقطن بدوار "بن عنفر"، في الجماعة الترابية القليعة، نواحي إنزكان آيت ملول، على إثر الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الدركية، مباشرة بعد تسجيل شكاية المتضررة، والتي تفاعلت معها مصالح الدرك بالجدية والسرعة اللازمتيْن.

وكانت الفتاة العشرينية، التي تزاوج بين الدراسة والعمل بإحدى وحدات تصبير السمك في آيت ملول، قد تفاجأت بالمشتبه فيه مدجّجا بسلاح أبيض من الحجم الكبير، معرضا إياها لاعتداء جسدي تسبب لها في جروح غائرة على مستوى اليدين والرأس ونزيف دموي، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، إلى جانب محاولة الاختطاف والاغتصاب، قبل أن تفلت من بين يديه.

يُشار إلى أن الموقوف وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، الذي أمرت به النيابة العامة باستئنافية أكادير، رهن إشارة البحث الذي فتحته المصالح الدركية، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية. كما تمّت عملية المواجهة بين الطرفين، حيث تمكّنت الطالبة من التعرف على المعتدي عليها بسهولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.