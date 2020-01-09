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الرئيسية | حوادث | إحباط عملية للهجرة غير النظامية بساحل الداخلة‬

إحباط عملية للهجرة غير النظامية بساحل الداخلة‬

إحباط عملية للهجرة غير النظامية بساحل الداخلة‬
مصطفى البكار
الخميس 09 يناير 2020 - 23:22

أحبطت السلطات المحلية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بالداخلة، الخميس، عملية للهجرة غير النظامية بمنطقة بلاية عيشة على مقربة من قرية الصيد إنتيرفت.

وأسفرت هذه العملية، وفقا للمعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس، عن توقيف 29 مهاجرا سريا يتحدرون من دول جنوب الصحراء؛ من بينهم أربعة مغاربة، إضافة إلى حجز قارب ومحركين وكمية مهمة من البنزين.

وقامت السلطات المختصة بنقل الموقوفين الأجانب إلى مركز الإيواء بالداخلة في انتظار تخصيص رحلات جوية تقلهم نحو بلدانهم الأصلية، موازاة مع فتح تحقيق معمق في الموضوع قصد تحديد هوية الجهات الواقفة وراء تنظيم هذه الأنشطة الممنوعة.

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