24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4016:1818:4020:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  2. وزارة الاقتصاد توضح نتائج "مباريات ذوي إعاقة" (5.00)

  3. مدينة ذكية (5.00)

  4. ذكرى "الرّفيق" بوعبيد .. "رجل دولة" واجهَ الفساد زمن "الاستبداد" (5.00)

  5. الزفزافي: العائلات لا تستقوي بالخارج ضد الوطن .. والريف مغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | 5 سنوات سجنا لمتورط في الاعتداء على ممرضة

5 سنوات سجنا لمتورط في الاعتداء على ممرضة

5 سنوات سجنا لمتورط في الاعتداء على ممرضة
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 09 يناير 2020 - 23:24

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير، الخميس، بإدانة شاب، يتحدر من منطقة فم الحصن، نواحي طاطا، بتهمة الاعتداء الجسدي والسرقة من داخل مسكن وتعريض أنثى لمحاولة الاغتصاب، فحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذة.

وقضت الغرفة ذاتها في الملف بأداء المشتبه فيه لفائدة الضحية تعويضا ماليا قدره أربعين ألف درهم، وتحميله الصائر والإكراه في الأدنى.

وتعود فصول القضية إلى شهر يونيو من السنة الماضية، حيث اقتحم شاب من أبناء منطقة فم الحصن المسكن الوظيفي لممرضة ليلا، معرضا إياها لاعتداء جسدي خطير، استدعت تدخلا جراحيا بمستشفى أكادير، إلى جانب سرقة بعض أغراضها الشخصية ومبلغ مالي.

وأفضت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بطاطا إلى تحديد هوية الواقف وراء الاعتداء على الممرضة، حيث جرى توقيفه وتقديمه أمام أنظار القضاء باستئنافية أكادير، التي قررت الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي وإخضاعه للتحقيق التفصيلي، الذي انتهى بعرضه على أنظار القضاء الجالس، خلال جلسات عديدة، انطلقت في شهر أكتوبر 2019، قبل أن تتم إدانته خلال جلسة الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.