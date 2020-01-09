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كُتّاب وآراء
5 سنوات سجنا لمتورط في الاعتداء على ممرضة
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير، الخميس، بإدانة شاب، يتحدر من منطقة فم الحصن، نواحي طاطا، بتهمة الاعتداء الجسدي والسرقة من داخل مسكن وتعريض أنثى لمحاولة الاغتصاب، فحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذة.
وقضت الغرفة ذاتها في الملف بأداء المشتبه فيه لفائدة الضحية تعويضا ماليا قدره أربعين ألف درهم، وتحميله الصائر والإكراه في الأدنى.
وتعود فصول القضية إلى شهر يونيو من السنة الماضية، حيث اقتحم شاب من أبناء منطقة فم الحصن المسكن الوظيفي لممرضة ليلا، معرضا إياها لاعتداء جسدي خطير، استدعت تدخلا جراحيا بمستشفى أكادير، إلى جانب سرقة بعض أغراضها الشخصية ومبلغ مالي.
وأفضت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بطاطا إلى تحديد هوية الواقف وراء الاعتداء على الممرضة، حيث جرى توقيفه وتقديمه أمام أنظار القضاء باستئنافية أكادير، التي قررت الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي وإخضاعه للتحقيق التفصيلي، الذي انتهى بعرضه على أنظار القضاء الجالس، خلال جلسات عديدة، انطلقت في شهر أكتوبر 2019، قبل أن تتم إدانته خلال جلسة الخميس.