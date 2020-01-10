جمارك "باب مليلية" تحبط عملية تهريب كحول طبي

هسبريس من الرباط

أحبطت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار عملية تهريب كمية من الكحول الطبي من مليلية على متن سيارة خفيفة مرقمة بالمغرب.

ومكن تفتيش العربة من اكتشاف 75 لترا من الكحول الطبي داخل خزان الوقود، كان السائق يعتزم توزيعها بمدينة الناظور والنواحي بعد تهريبها من المعبر الحدودي.

وجرى قطر السيارة إلى مقر الجمارك؛ فيما سلّم السائق إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، من أجل تعميق البحث معه، ليوضع رهن تدابير الحراسة النظرية.