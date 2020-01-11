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الرئيسية | حوادث | الشرطة تفكك عصابة متخصصة في السرقة بالخطف

الشرطة تفكك عصابة متخصصة في السرقة بالخطف

الشرطة تفكك عصابة متخصصة في السرقة بالخطف
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 11 يناير 2020 - 02:28

عرضت عناصر من فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، الجمعة، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها الموقوفون، للنظر في المنسوب إلى كل منهم؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالخطف.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه فيهم يتحدد في استعمال دراجات نارية لاقتراف السرقات عن طريق الخطف، والتي غالبا ما تستهدف الهواتف النقالة والحقائب اليدوية للضحايا.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية، في إطار هذه القضية، من حجز مجموعة من الهواتف النقالة والأغراض الشخصية المحصّلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهم؛ فضلا عن دراجتين ناريتين يشتبه في استعمالها في ارتكاب أفعالهم الإجرامية.

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