24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:40
|16:18
|18:40
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلطات الهندية تؤكد اغتصاب امرأة كل 15 دقائق
- مغربيات بحقول إسبانيا
- الاتجار بالمخدرات يوقع شخصين في قبضة الأمن
- السفير رحو يقدم أوراق الاعتماد لدى حلف "الناتو"
- زيارة إلى كنوز الإسلام
الدار البيضاء تعتمد تطبيقا ذكيا لاقتفاء أثر شاحنات جمع النفايات (5.00)
كندا تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق سماء طهران (5.00)
البكوش يحصر حل "الأزمة الليبية" في إرادة دول الاتحاد المغاربي (4.00)
- سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين" - (88)
- الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين - (49)
- دراسة: تناول الشاي 3 مرات أسبوعيا يطيل العمر - (46)
- كندا تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق سماء طهران - (43)
- "الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتجار بالمخدرات يوقع شخصين في قبضة الأمن
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، شخصين للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازتها.
وجرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 7580 قرصا مخدرا، من بينها 5000 قرص هلوسة من نوع "إكستازي"، و2580 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين.