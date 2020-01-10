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الرئيسية | حوادث | الاتجار بالمخدرات يوقع شخصين في قبضة الأمن

الاتجار بالمخدرات يوقع شخصين في قبضة الأمن

الاتجار بالمخدرات يوقع شخصين في قبضة الأمن
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 يناير 2020 - 17:48

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، شخصين للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازتها.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 7580 قرصا مخدرا، من بينها 5000 قرص هلوسة من نوع "إكستازي"، و2580 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين.

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