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كُتّاب وآراء
متشردان يُنهيان حياة سائق تاكسي بمدينة أكادير
لفظ سائق سيارة أجرة أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي نُقل إليه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر شجار نشب بينه وبين شخصين يعيشان حياة التشرد في حي تالبورجت.
ووفق المعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد دخل الضحية في مشادة كلامية مع متشرد بعد عودته من محل لبيع التبغ في اتجاه سيارته، قبل أن يتدخّل شخص آخر، فتحولت المشادة إلى تبادل للضرب بين الطرفيْن، انتهى بمقتل السائق في المستشفى.
وأوردت مصادر هسبريس أن مصالح الشرطة القضائية والعلمية انتقلت إلى مكان الواقعة وإلى المستشفى، حيث أجرت المعاينات اللازمة؛ وأفضت التحريات الأولية التي باشرتها إلى تحديد هوية المشتبه فيهما، اللذين يجري البحث من أجل توقيفهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
للاسف مدينة جميلة و لكن هناك ايادي خفية تريد لها دمار
كنت في تلبرجت و رايت كتير من متشردين و مرضى عقليا يجربون شورارع ليل نهار و هو منطر يسيى للمدينة
للاسف مدينة امادير تستحق اهتمام و عناية و خاصة انها وجهة سياحية عالمية و لكن يبدو ان
مافيا لا تريد لها الازدهار
اما بالنسبة لاصحاب تاكسي و لا اعمم فكتير منهم محتالين و لي تجربة هناك معهم