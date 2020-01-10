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الرئيسية | حوادث | متشردان يُنهيان حياة سائق تاكسي بمدينة أكادير‬

متشردان يُنهيان حياة سائق تاكسي بمدينة أكادير‬

متشردان يُنهيان حياة سائق تاكسي بمدينة أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 10 يناير 2020 - 13:31

لفظ سائق سيارة أجرة أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي نُقل إليه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر شجار نشب بينه وبين شخصين يعيشان حياة التشرد في حي تالبورجت.

ووفق المعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد دخل الضحية في مشادة كلامية مع متشرد بعد عودته من محل لبيع التبغ في اتجاه سيارته، قبل أن يتدخّل شخص آخر، فتحولت المشادة إلى تبادل للضرب بين الطرفيْن، انتهى بمقتل السائق في المستشفى.

وأوردت مصادر هسبريس أن مصالح الشرطة القضائية والعلمية انتقلت إلى مكان الواقعة وإلى المستشفى، حيث أجرت المعاينات اللازمة؛ وأفضت التحريات الأولية التي باشرتها إلى تحديد هوية المشتبه فيهما، اللذين يجري البحث من أجل توقيفهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - خراج من المهلكة مغربية الجمعة 10 يناير 2020 - 14:08
ظاهرة المتشردين و متسولين انتشرت بشكل خطير جدا في مدينة اكادير، و حتى في منطقة سياحية
للاسف مدينة جميلة و لكن هناك ايادي خفية تريد لها دمار
كنت في تلبرجت و رايت كتير من متشردين و مرضى عقليا يجربون شورارع ليل نهار و هو منطر يسيى للمدينة
للاسف مدينة امادير تستحق اهتمام و عناية و خاصة انها وجهة سياحية عالمية و لكن يبدو ان
مافيا لا تريد لها الازدهار
اما بالنسبة لاصحاب تاكسي و لا اعمم فكتير منهم محتالين و لي تجربة هناك معهم
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2 - موحا الجمعة 10 يناير 2020 - 14:10
في هده القضيه يجب معاقبة المسؤولين اولا لانهم هم السبب نحن في القرن 21 ولازال المتشردين يتسكعون في الشوارع ويهددون امن المواطنين اين الدوله والمنتخبين من كل هدا واخيرا نطلب الرحمة من العالي القدير والسلام عليكم
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3 - طاطا الجمعة 10 يناير 2020 - 14:16
أغلبية المتشردين يفضلون مدينة أكادير نظراً لطقسها المعتدل في جميع الفصول وبالتالي على المجلس البلدي أن يتخذ الإجراءات المناسبة لأن ذلك يخل بالطابع السياحي للمدينة الرائعة
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4 - أم امينة الجمعة 10 يناير 2020 - 14:42
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم مسكين ماكانتلوش فالبال قدر الله وما شاء فعل ان للله وان اليه راجعون
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5 - وادنوني الجمعة 10 يناير 2020 - 14:54
نسأل الله السلامة والعافية ونتقدم بتعازينا إلى أسرة الفقيد إنا لله وإنا إليه راجعون
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6 - رأي الجمعة 10 يناير 2020 - 15:00
عدد المتشردين في الأزقة المغربية اصبح يقلق المواطنين المغاربة و الاجانب !!!! لا افهم دور الأسرة و الحكومة فيما يخص هذا الامر !!! عددهم أصبح يتضاعف سنة تلوى الاخرى !!!! كما اصبحوا يشكلون خطرا على المواطنين في جميع الشوارع بعدما امتلأت المحطات الطرقية بهم و بالافارقة !!! على الحكومة التحرك في اسرع وقت لان الوضع اصبح مقلقا .
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7 - محمد الجمعة 10 يناير 2020 - 15:06
متشردان: وأخيراً سيكون لهما سكن على حساب مواطن بريء والفاهم يفهم
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8 - قولوا والله!!! الجمعة 10 يناير 2020 - 15:06
رحم الله هدا السائق،وأسكنه فسيه جناته،أما المتشردان فسوف تبدل حياتهم من متشردين يبيتان في العرى الى سجنين يبيتان تحت سقف وعلى سرير.!!!!؟
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