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الرئيسية | حوادث | تدخل أمني يوقف تهديد سلامة مواطنين بمدينة فاس

تدخل أمني يوقف تهديد سلامة مواطنين بمدينة فاس

تدخل أمني يوقف تهديد سلامة مواطنين بمدينة فاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 يناير 2020 - 16:31

اضطر ضابطا أمن يعملان بولاية أمن فاس، ليلة أمس الخميس، لإشهار أسلحتهما الوظيفية دون اللجوء إلى استخدامها، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة سكر واندفاع قوية، وعرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بإحداث الفوضى بالشارع العام تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، في ظروف من شأنها تهديد سكينة وسلامة المواطنين بحي عوينة الحجاج، تبعا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وإثر إيفاد دورية للشرطة إلى عين المكان، واجهها المشتبه فيه بمقاومة عنيفة بواسطة سلاح أبيض؛ وهو ما استدعى إشهار ضابطي الأمن لسلاحيهما الوظيفيين بشكل مكن من ضبط الشخص المعني وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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