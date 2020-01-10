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الرئيسية | حوادث | القضاء يوزع 3 سنوات حبسا نافذا على "حراكة باخرة كوت ديفوار"

القضاء يوزع 3 سنوات حبسا نافذا على "حراكة باخرة كوت ديفوار"

القضاء يوزع 3 سنوات حبسا نافذا على "حراكة باخرة كوت ديفوار"
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 10 يناير 2020 - 21:30

وزّعت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مجموعة من الشباب الذين كانوا ينوون الهجرة السرية، عبر باخرة كانت ترسو بميناء الدار البيضاء.

وأدانت المحكمة الابتدائية، في جلستها التي شهدت حضورا مكثفا للعائلات وأصدقائهم، المتابعين البالغ عددهم حوالي 38 فردا، ضمنهم 18 من الأحداث، بشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، حيث ستنتهي العقوبة السجنية الأسبوع المقبل.

وفِي الوقت الذي تعالت فيه الفرحة في صفوف عائلات المتهمين داخل القاعة وببهو المحكمة، مرددين "عاش الملك"، متوجهين، صوب السجن المحلي عين السبع "عكاشة" لانتظار فلذات أكبادهم، ظنا منهم أنهم سيغادرونه مساء اليوم، تفاجأ هؤلاء كما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية بإخبارهم بكونهم سيغادرونه الجمعة المقبلة.

وقضت العائلات ما يزيد عن ساعتين بالقرب من سجن عكاشة في انتظار مغادرة الأبناء المؤسسة السجنية، قبل أن يخيب أملهم ويشرعون في المغادرة واحدا تلو آخر في حدود السابعة والنصف ليلا.

وأكد المحامي عبد الرحيم العلمي، دفاع المتهمين، خلال مرافعته التي طالب من خلالها بالبراءة لموكليه، أنه لا وجود لحالة التلبس، على اعتبار أن الموقوفين لم يتم ضبطهم من طرف ضباط الشرطة القضائية وإنما من طرف مستخدمي الشركة المسيرة للباخرة.

ولفت الدفاع، في مرافعته، إلى أن محضر إيقاف هؤلاء الذين وردت أسماؤهم لا يتعلق بالتلبس، كما أنه لم يتم إيقافهم وهم في حالة تخريب، بالتالي تنعدم حالة التلبس يشدد المحامي نفسه.

وشدد المحامي العلمي على أن ما يبرز ذلك هو أن المتابعين في هذه القضية أنكروا خلال الاستماع لهم قيامهم بتخريب الممتلكات العامة، وتوحدوا على كلمة بكونهم لم يقوموا بذلك، ناهيك على أن النيابة العامة لم تتابعهم بالهجرة السرية.

وما يُبين براءة هؤلاء المتهمين وغالبيتهم قاصرين، بحسب مرافعة الدفاع، كون "ممثل الشركة المتضررة قد غاب عن أطوار المحاكمة؛ وهو ما يؤكد غياب أضرار حقيقية أو مادية، وهذا مؤشر إيجابي"، مشددا على أن المتابعين أبرياء من التهمة الموجهة إليهم.

وكان هؤلاء يحاولون الهجرة السرية، عبر باخرة ترسو بميناء الدار البيضاء؛ غير أن إيقافهم حال دون ذلك، فيما تمكن آخرون يبلغ عددهم 13 فردا من ولوج الباخرة والاختباء فيها، ليجدوا أنفسهم عالقين في دولة كوت ديفوار، بدلا من الوصول إلى الديار الأوروبية، ليتم ترحيلهم صوب المغرب بعد تدخل السلطات المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - net الجمعة 10 يناير 2020 - 21:41
القاضي عطاهم شهر لكل واحد حيت ركبو فالباخرة المتجهة للكوت ديفوار ماشي لأروبا،مكرهوش يصفطونا كاميلن باش نصيفطو ليهم العملة الصعبة و يتهناو من مشاكلنا
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2 - اهمال الجمعة 10 يناير 2020 - 21:44
كان يجب سجن اباء وامهات القاصرين بسبب اهمال ابناءهم,ما كاين هي هز وولد ولوح للزنقة.الالاف من القاصرين في شوارع المغرب واوروبا بسبب اباء وامهات اكلخ من الكلاخ
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3 - مواطن غيور. الهجرة الجمعة 10 يناير 2020 - 21:44
السلام عليكم.
بغيت نعرف الناس فرحانة و القاضي فرق على أولادهم أشهر من السجن النافد اعتقادا أنه برأهم.
1 على سلامة الدراري
2 فين مشى المحامي باش يشرح هادشي لعائلة المعتقلين؟
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4 - الشغل= الكرامة الجمعة 10 يناير 2020 - 21:46
يتوجب على الحكومة الموقرة توفير فرص الشغل للشباب ضمانا لعيش كريم و صونا لكرامة الانسان المغربي...يجب الاخذ بيد هؤلاء الشباب من خلال منحهم فرصة لتعلم حرفة بمراكز التكوين المهني....
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5 - عبد الله الجمعة 10 يناير 2020 - 21:49
حتى قط مكيهرب من دار العرس
يجب محاكمة المسهولين عفوا المسؤولين
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6 - المعلق الجمعة 10 يناير 2020 - 21:56
صراحة لم أجد ما أقوله. اناس تضلم و تهتف عاش الملك. لن افهم شيئا....
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7 - MdM الجمعة 10 يناير 2020 - 21:58
Sont-ils condamnés à 3 ans ou un mois de prison ferme ?
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8 - منديلا الجمعة 10 يناير 2020 - 22:02
ماذا عساي ان أقول! استغرب هؤلاء الاولياء والفرحة المصطنعة. انها هستيريا الجماعة، اننا بحق شعب بدون عقل، لا يلجم عواطفه.
فما دخل عاش، عاش في فرحتكم،
ربوا ابنتكم على التعلم والاجتهاد، لانه لا يصح الا الصحيح، كما أوجه نداءا لهدا الشعب ان يكف عن التوالد، فما معنى تلد وتدفع ابناء الى الشارع؟
فما ذا سيكون مصير ابناء تربوا في الشارع؟
كفوا عن كثرة التوالد
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9 - Mounir الجمعة 10 يناير 2020 - 22:06
خلوهم امشيو, راه ما لقاوش الخير في المغرب. المغرب فقط للفاسدين المفسدين الذين عثو في الأرض فسادا.
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10 - العبدي الجمعة 10 يناير 2020 - 22:13
وفِي الوقت الذي تعالت فيه الفرحة في صفوف عائلات المتهمين داخل القاعة وببهو المحكمة، مرددين "عاش الملك...حلل وناقش
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11 - سمير الجمعة 10 يناير 2020 - 22:16
خاص بنادم يفهم انهم ماخداوش البراءة و انما تمت ادانتهم بماقضوه في السجن و هو شهر ههه و بالتالي غادي يولي عندهم سابقة ديال شهر ...
بنادم كيسحاب ليهم خداو براءة و هادشي ماكينش
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12 - علال كبور الجمعة 10 يناير 2020 - 22:17
في بلدك تعيش ظلما وحكرة واقصاء وعندما تريد الهرب اما تموت غرقا في البحر او يحكمون عليك بالسجن عقابا لك بمحاولة الهروب من الظلم والمحن وانعدام اَي آفاق !!
فهم تسطى !!
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13 - كمال الجمعة 10 يناير 2020 - 22:45
كايقولوا المغاربة حتى قط ماكيهرب من دار العرس لو كان القليل من العدالة لو طرح سؤال لماذا يحاول الجميع الهروب او الفرار من هذه الأرض على ماتتوفر فيها من خيرات وإمكانات طبيعية وجغرافية وتاريخية وغير ذلك....منذ فجر الإستقلال إلى يوم الناس هذا ضلت بلادنا مرتعا للمفسدين دون حسيب ولا رقيب...
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