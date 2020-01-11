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كُتّاب وآراء
مصالح الدرك توقف رئيس جماعة سابق في تنغير
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتغزوت بإقليم تنغير، مساء الجمعة، من اعتقال "ي. س"، الرئيس السابق لجماعة آيت الفرسي، للاشتباه بتورطه في اختلاس أموال عمومية لا تقل عن 100 ألف درهم.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الرئيس السابق لجماعة آيت الفرسي كان متابعا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتهمة اختلاس أموال عمومية، وصدرت ضده مجموعة من المذكرات القضائية.
وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي أفلت من الاعتقال مرات عديدة، تنفيذا للدورية الأخيرة التي أصدرها محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض، والتي طالب فيها بمحاربة الفساد، وفق مصدر مسؤول.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات أمر مصالح الدرك بتوقيف "ي. س"، ووضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه غدا السبت أمام النيابة العامة المختصة من أجل ما نسب إليه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر متورط في جناية اختلاس أموال عمومية حينما كان يترأس جماعة آيت الفرسي.