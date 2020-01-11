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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يجرّ شخصين إلى القضاء بالبيضاء

ترويج المخدرات يجرّ شخصين إلى القضاء بالبيضاء

ترويج المخدرات يجرّ شخصين إلى القضاء بالبيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 11 يناير 2020 - 14:10

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بوسط الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 3776 قرصا مخدرا، و3000 قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، و776 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على 10 غرامات من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف مصالح الشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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