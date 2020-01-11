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الرئيسية | حوادث | سلاح أمني يوقف 3 أشخاص عرضوا سيدة للسرقة

سلاح أمني يوقف 3 أشخاص عرضوا سيدة للسرقة

سلاح أمني يوقف 3 أشخاص عرضوا سيدة للسرقة
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 11 يناير 2020 - 15:30

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، فجر اليوم السبت، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، في تدخل أمني، لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا قد عرضوا سيدة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وأبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة موظف الشرطة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مقدما للشرطة يعمل بالهيئة الحضرية كان عائدا إلى منزله بعد نهاية حصة عمله الليلية، حيث ضبط المشتبه فيهم مباشرة بعد اقترافهم لسرقة حقيبة يدوية تحت التهديد في مواجهة مستخدمة، كما أنهم أبدوا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض وحاولوا الاستيلاء على الدراجة النارية الخاصة برجل الأمن، مما اضطر هذا الأخير لإشهار سلاحه الوظيفي الذي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المعنيين بالأمر الذين تمكنوا من الفرار من مكان النازلة.

وقد تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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