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كُتّاب وآراء
تكسير زجاج سيارات يورّط عشرينيا بمدينة برشيد
أحالت عناصر من فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد شخصا، يبلغ من العمر 23 سنة، على أنظار ممثل سلطة الملاءمة بالدائرة الاستئنافية سطات، وذلك للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وبحسب مصادر هسبريس فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه كان في حالة اندفاع، وعمد إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات، فضلا عن تهشيم زجاجها، حين كانت مستوقفة بالشارع العام، قبل أن يفرّ نحو وجهة مجهولة، وهو ما دفع بالمتضرّرين إلى تسجيل شكايات في الموضوع لدى مصالح شرطة برشيد.
وأردفت المصادر ذاتها أن مصالح الشرطة أجرت أبحاثا وتحريات مكثفة فور تلقيها شكايات المتضررين، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، بأمر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.