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الرئيسية | حوادث | جمارك بني أنصار تحجز "شواحن" وقنينات خمور

جمارك بني أنصار تحجز "شواحن" وقنينات خمور

جمارك بني أنصار تحجز "شواحن" وقنينات خمور
هسبريس من الناظور
الأحد 12 يناير 2020 - 05:25

تمكنت جمارك المعبر الحدودي بني أنصار، المرتبط بثغر مليلية المحتل، من إحباط عملية تهريب 600 شاحن كهربائي للهواتف قُدرت قيمتها المالية بحوالي 10 ملايين سنتيم.

وحجزت عناصر الجمارك السيارة المحملة بالسلعة المذكورة بعد عملية التفتيش الروتينية التي باشرتها على مستوى المعبر الحدودي، فيما تم نقل السائق إلى الضّابطة القضائية لتعميق البحث معه.

وأسفرت عمليات التّفتيش الروتينية، في غضون يومين، عن حجز سيارتين تحملان لوحتي ترقيم مزورتين كانتا محملتين بكميات مهمة من المشروبات الكحولية، بلغ مجموعها 80 قنينة ويسكي، وكذا دراجة نارية مزورة أيضا، وسيارة مغربية محملة بـ100 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية.

وعلى المستوى الإجمالي من حجز المشروبات الروحية المهربة لدى الراجلين وأصحاب السيارات والدراجات النارية خلال هذه المدة، فقد بلغ عددها حوالي 200 قنينة من نوع الويسكي والجعة.

ويعرف المعبر الحدودي الفاصل بين مليلية وبني أنصار أنشطة تهريب لمختلف السلع المحظورة، خاصة المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة.

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