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الرئيسية | حوادث | نقل "مؤثرات عقلية" يطيح بشخصين في مدينة فاس

نقل "مؤثرات عقلية" يطيح بشخصين في مدينة فاس

نقل "مؤثرات عقلية" يطيح بشخصين في مدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 11 يناير 2020 - 22:15

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم اسبت، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 38 و50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول، بحسب ما أوردته لهسبريس ولاية أمن فاس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، وذلك مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة من الصنف الأول كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

المصدر ذاته أوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على 1538 قرصا مخدرا، من بينها 940 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي" و598 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد أسفر تعميق البحث مع المشتبه فيه، يقول المصدر الأمني، عن توقيف شريك له قدم إلى مدينة فاس على متن القطار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فرانز كافكا السبت 11 يناير 2020 - 22:30
بزاف بزاف ديال الناس تشدو جايين من الشمال و معهم اﻷقراص المهلوسة ... واش باقي ما بغى يتشد رأس العين التي يستقوا منه هؤلاء المجرمون ... و ماذا يفعل أمن الشمال إن لم يلقي القبض على تجار القرقوبي !!!؟ يتسأل مواطن بسيط جدا جدا
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