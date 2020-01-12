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كُتّاب وآراء
سرقة المواشي توقع بستة أشخاص في قبضة الدرك
استكملت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي خميس متوح، نواحي الجديدة، عملية توقيف ستة أفراد يشتبه في تكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي، بعد اعتقال الشريك السادس، المنحدر من إقليم سطات، نتيجة كمين محكم باستدراجه إلى خميس متوح، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية مع الاستماع إليه في محضر تمهيدي، قبل عرضه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي أجرت أبحاثا وتحريات للوصول إلى عصابة إجرامية روّعت إقليم الجديدة بفعل عمليات سرقة المواشي، وأفلحت في توقيف ثلاثة عناصر ينحدرون من نواحي الجديدة. وبعد تشديد الخناق عليهم، اعترفوا بثلاثة شركاء آخرين ينحدرون من إقليم سطات.
المعلومات التي حصلت عليها عناصر الدرك بخميس متوح بعاصمة دكالة جعلتها تنتقل إلى إقليم سطات. وبتنسيق مع مركزي مشرع بن عبّو وأولاد فريحة سد المسيرة، جرى توقيف شخصين اثنين، في بداية الأمر، وشخص ثالث من إقليم سطات، مع حجز شاحنة يشتبه في الاستعانة بها في تنفيذ عمليات سرقة المواشي وبيعها لمجهول أو مجهولين.
وأردفت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة أعطى تعليماته لعناصر الضابطة القضائية بمركز درك متّوح للاستماع للعناصر الخمسة في محاضر تمهيدية قبل عرضهم عليه، وأمر بإيداعهم سجن سيدي موسى، المعروف بـ"العادر"، في انتظار إحالة المشتبه فيه السادس يوم غد الأحد لاتخاذ القرار القانوني في حقه.