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كُتّاب وآراء
رجل يسلب حياة زوجته بطعنات سكين في إقليم تنغير
لفظت امرأة في عقدها الثالث أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، متأثرة بطعنات سكين وجهها إليها زوجها لأسباب ما زالت غامضة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الزوجة الضحية وجدت وسط دمائها بمنزل الأسرة في دوار آيت حمدون، بجماعة آيت سدرات السهل الغربية في إقليم تنغير، بعد تعرضها للطعن من طرف زوجها، الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وقد تم نقل الزوجة على وجه السرعة إلى مستشفى ورزازات، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية، غير أنها توفيت بعد زمن من محاولة إنقاذ حياتها.
وذكرت المصادر ذاتها أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات أصدرت مذكرة بحث عن الزوج الفار، الذي تقوم عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة بالبحث عنه في كل مكان، كما أرسلت صوره إلى باقي مراكز الدرك من أجل القبض عليه في أقرب وقت ممكن.