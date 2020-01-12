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كُتّاب وآراء
حادث مروري يودي بحياة محام في هيئة القنيطرة
لقي محام بهيئة القنيطرة مصرعهإثر حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 4، الرابطة بين سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، قرب قنطرة دوار تويرسة.
وحسب مصدر مقرب من الضحية فإن "الحادثة وقعت بعد اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها أربعة أفراد من أسرة واحدة بشاحنة من الحجم الكبير، بعد محاولة سائقها تجاوز سيارة للنقل السري".
وأضاف المصدر ذاته أن المحامي "ع. ق" لقي حتفه في مكان الحادث، فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى مصحة خاصة بمدينة الرباط، في حين أصيبت أمه وقريب له بجروح خفيفة.
وعقب توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى ذاته قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي المفتوح.
وباشرت عناصر الدرك تحرياتها لمعرفة ملابسات هذه الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.