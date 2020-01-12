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الرئيسية | حوادث | مقتل سائق سيارة أجرة يجرّ متشرّدا إلى العدالة

مقتل سائق سيارة أجرة يجرّ متشرّدا إلى العدالة

مقتل سائق سيارة أجرة يجرّ متشرّدا إلى العدالة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 12 يناير 2020 - 06:40

تمكّنت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن أكادير من توقيف المشتبه به في جريمة الضرب والجرح المُفضي إلى الموت التي راح ضحيتها، أول أمس الجمعة، سائق طاكسي صغير بحي تالبورجت في مدينة أكادير.

وحسب مصادر جريدة هسبريس فقد تمّ توقيف المشتبه به بساحة "آيت سوس"، وسط مدينة أكادير، على إثر التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن مباشرة، بعد وقوع الحادثة، والتي أسفرت عن تحديد هوية مرتكب الجريمة.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن الموقوف يتحدّر من مدينة تارودانت، ويبلغ من العمر 23 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ويعيش حياة التشرد.

وقد أمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث والتحقيق، من أجل الكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية.

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