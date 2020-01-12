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كُتّاب وآراء
اعتداء ومخدرات وراء ضبط شخصين بابن سليمان
أفادت مصادر هسبريس أن فرقة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت المشتبه به، على مستوى السد القضائي بمدخل المدينة، وبحوزته كمية من مخدر "الكيف" والتبغ المهرب، وعملية التفتيش المنجزة في الموضوع أسفرت عن حجز ما مجموعه كيلوغرامان من مخدر "الكيف" والتبغ المهرب، ومبالغ مالية، فضلا عن هواتف نقالة.
وفي سياق آخر، أوقفت الفرقة الأمنية نفسها شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث، للاشتباه بتورطه في تعريض شخص لاعتداء جسدي بليغ، خلال أكتوبر الماضي، إثر خلافات سابقة بينهما.
وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة ابن سليمان بوضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهما بخصوص ارتكابهما أفعالا مخالفة للقانون، قبل عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما، واتخاذ القرار القانوني في حقهما.