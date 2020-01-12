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كُتّاب وآراء
شبهة القتل تحيل ستة أشخاص على النيابة العامة
أحالت عناصرالضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، اليوم الأحد، ستة أشخاص على النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في قتل شاب في عقده الثالث بدوار أولاد بوبكر التابع للجماعة الترابية اشطيبة.
وجاءت توقيف المعنيين بالأمر إثر حملة بحث قامت بها العناصر المذكورة بتعاون مع درك مركز العامرية، حيث تعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الخميس الماضي، حين نشب خلاف بين الهالك وشبان آخرين، دفع أحدهم إلى الإجهاز على الضحية بواسطة سكين من الحجم الكبير وعصا غليظة.
وبعد رصد الجثة، تم فتح تحقيق وباشرت الضابطة القضائية تحرياتها التي أفضت إلى إلقاء القبض على الظنين الرئيسي، الذي كان في حالة فرار، وتوقيف الآخرين في وقت لاحق.