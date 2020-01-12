24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تكسير زجاج سيارات يورّط عشرينيا بمدينة برشيد (5.00)

  2. العامري يتهم رئيس رجاء بني ملال "بتخطى الحدود‬" (5.00)

  3. تنظيف مقبرة بسلا (5.00)

  4. سرقة المواشي توقع بستة أشخاص في قبضة الدرك (5.00)

  5. الركود الاقتصادي يرمي زومي في دوامة الحنين إلى "زمن الحشيش" (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | رجل يقتل زوجته بسكين ويسلم نفسه إلى الدركيّين

رجل يقتل زوجته بسكين ويسلم نفسه إلى الدركيّين

رجل يقتل زوجته بسكين ويسلم نفسه إلى الدركيّين
هسبريس من تنغير
الأحد 12 يناير 2020 - 13:20

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس في إقليم تنغير، اليوم الأحد، المشتبه بقتل زوجته بدوار أيت حمدون جماعة أيت سدرات السهل الغربية، ضواحي مدينة قلعة مكونة.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الزوج المتشتبه بقتل زوجته بطعنات سكين قدم نفسه للدرك، وتم تسليمه لعناصر الجهاز نفسه في قلعة مكونة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول ظروف ارتكابه لهذه الجريمة.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف، وهو من مواليد سنة 1982، قد بادر إلى الفرار مباشرة بعد ارتكابه لجريمته في حق شريكة حياته التي تقاربه سنا، بعدما وجه إليها عدة طعنات بالسكين توفيت على إثرها بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات.

وكانت الزوجة، وهي من مواليد 1982، لفظت أنفاسها الأخيرة، أمس السبت بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، متأثرة بطعنات سكين وجهها إليها زوجها لأسباب ما زالت غامضة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الزوجة الضحية وجدت مدرجة في دمائها بمنزل الأسرة في دوار آيت حمدون، بجماعة آيت سدرات السهل الغربية في إقليم تنغير، بعد تعرضها للطعن من طرف زوجها الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقد تم نقل الزوجة على وجه السرعة إلى مستشفى ورزازات حيث قدمت لها الإسعافات الأولية، غير أنها توفيت بعد مدة من محاولة إنقاذ حياتها.

ومن المنتظر تقديم الموقوف غدا الإثنين أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات من أجل الاستماع إليه وتكييف التهمة التي سيتابع بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غير دايز الأحد 12 يناير 2020 - 13:30
مدونة الاسرة التي جعلت الطلاق صعبا ماديا ومعنويا وقانونيا على الرجل وسهلا على المراة من اسباب كثرة هذه الجرائم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - فيفي الأحد 12 يناير 2020 - 13:32
ﻻ حوا وﻻ قوة إلا بالله.هده هي نتيجة الصراعات الأسرية. كان على الزوج ان يصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - Abdelhak الأحد 12 يناير 2020 - 13:33
أصبحنا نقرأ كل ساعة ذبح وقتل في هذا البلد الحبيب ومسؤولوه لا زالوا يناقشون العيد الوطني للأمازيغ وهلم جرى. إلى أين تريدون الوصول بهذه العقليات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - عبد القادر جرسيف الأحد 12 يناير 2020 - 13:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،اللهم الهم ذويهم الصبر والسلوان لو ان الإنسان يلم بتعاليم ديننا الحنيف لا يستطيع الوصول الى ما حرمه الله. انا لله واليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - ماساة الأحد 12 يناير 2020 - 13:48
استوقفتني هذه الجملة في المقال : " وقد تم نقل الزوجة على وجه السرعة إلى مستشفى ورزازات حيث قدمت لها الإسعافات الأولية، غير أنها توفيت بعد مدة من محاولة إنقاذ حياتها". قد يصفني البعض بالعدمية، و لكن يتعصي علي تصديق هذه المسالة، فنحن نعرف كيف تسير مثل هذه الامور في المغرب، و لو اني لم اكن شاهدا، الا ان الاقرب لما يحدث في ما يخص الاسعاف و المستعجلات في المغرب هو: تركت لحالها حتى توفيت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.