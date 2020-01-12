حادث مروري يخلف قتيلا وجريحا في "ابن أحمد"

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شاب عشريني مصرعه في حين أصيب رفيق له بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة تعرضهما لحادثة سير خطيرة، إذ اصطدمت دراجة نارية كانا عليها بسيارة خفيفة في الطريق الرابطة بين سيدي حجاج والطريق الجهوية رقم 308، بالنفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد الجنوبية نواحي سطات.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي حجاج أولاد مراح، وممثل عن السلطة المحلية بدائرة ابن أحمد الجنوبية، إلى مكان الحادثة، حيث جرى نقل المصاب نحو قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، ولازالت حالته مستقرّة، في حين وضع جثمان رفيقه بقسم الأموات قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية ابن أحمد التابعة للدائرة الاستئنافية سطات، بفتح بحث قضائي تمهيدي في الموضوع مع سائق السيارة الخفيفة، لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.