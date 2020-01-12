24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تكسير زجاج سيارات يورّط عشرينيا بمدينة برشيد (5.00)

  2. تنظيف مقبرة بسلا (5.00)

  3. سرقة المواشي توقع بستة أشخاص في قبضة الدرك (5.00)

  4. الركود الاقتصادي يرمي زومي في دوامة الحنين إلى "زمن الحشيش" (5.00)

  5. اعتداء ومخدرات وراء ضبط شخصين بابن سليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | بحث قضائي في انتحار وسط الشارع بجماعة الدشيرة

بحث قضائي في انتحار وسط الشارع بجماعة الدشيرة

بحث قضائي في انتحار وسط الشارع بجماعة الدشيرة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 12 يناير 2020 - 16:15

عُثر على جثة شخص يبلغ من العمر 31 سنة، معلقة إلى لوحة للإشهار، اليوم الأحد، في حي "سيدي فارس" بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية.

وأوردت مصادر هسبريس أن الهالك كان يعيش حالة التشرد، قبل أن يعمد إلى وضع حدّ لحياته بلف حبل إلى عنقه وتعليق جسده إلى لوحة إشهار وسط الشارع العام.

وانتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى مكان الواقعة، حيث جرى توجيه الجثة إلى مستودع الأموات بأكادير؛ كما فُتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المفارق للحياة وظروف انتحاره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.