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بحث قضائي في انتحار وسط الشارع بجماعة الدشيرة
الأحد 12 يناير 2020 - 16:15
عُثر على جثة شخص يبلغ من العمر 31 سنة، معلقة إلى لوحة للإشهار، اليوم الأحد، في حي "سيدي فارس" بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية.
وأوردت مصادر هسبريس أن الهالك كان يعيش حالة التشرد، قبل أن يعمد إلى وضع حدّ لحياته بلف حبل إلى عنقه وتعليق جسده إلى لوحة إشهار وسط الشارع العام.
وانتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى مكان الواقعة، حيث جرى توجيه الجثة إلى مستودع الأموات بأكادير؛ كما فُتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المفارق للحياة وظروف انتحاره.