"تحرش جنسي" ينتهي بجريمة قتل دهسا بصفرو

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب (أ.خ)، من مواليد 1994، ينحدر من منطقة عين السبع بالدار البيضاء، مصرعه على الفور منتصف الليلة المنصرمة، وأصيب صديق له بكسور على مستوى إحدى رجليه، وذلك في حادث دهس تعرضا له بواسطة سيارة خفيفة بمركز صنهاجة، ضواحي مدينة صفرو.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الضحيتين تعرضا لحادث الدهس لحظة نزولهما من حافلة لنقل المسافرين بباب وحدة فندقية كائنة بمدخل مركز صنهاجة، مبرزة أنهما كانا يشاركان، رفقة عدد من الشباب والشابات، في رحلة جماعية من مدينة الدار البيضاء إلى صفرو.

المصادر ذاتها قالت إن هذا الحادث أعقب شنآنا بين الشاب البيضاوي وسائق السيارة الخفيفة المذكورة وصديق له بسبب تحرشهما بفتاة مشاركة في هذه الرحلة السياحية الجماعية داخل أحد المقاهي بمدينة صفرو، مبرزة أن المشتبه فيهما تعقبا بسيارتهما الحافلة التي كانت تقل المعنيين بالأمر نحو مركز صنهاجة للمبيت، ما انتهى بوقوع حادث الدهس الجماعي.

وعلمت هسبريس أن مصالح الدرك الملكي لصنهاجة تمكنت، الأحد، من إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهما هذا الحادث، وذلك بعد أن لاذا بالفرار من موقع الدهس، ليتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث.