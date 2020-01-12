24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يحمل بدر هاري ألوان هولندا في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؟
- الأحمدي يوضح حقيقة الخلاف مع أمرابط بالسعودية
- الحريات الفردية بالمغرب.. نحو مرافعة دستورية أقوى!
- أحمد بوكوس
- سواريز يغيب أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة
الركود الاقتصادي يرمي زومي في دوامة الحنين إلى "زمن الحشيش" (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
- "دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين - (140)
- أخنوش يدعم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المملكة - (138)
- رصيف الصحافة: الجزائر تمنح البوليساريو أموالا تحت غطاء التنمية - (63)
- عصيد: معهد "إيركام" ثورة ثقافية .. وقانون مجلس اللغات "ممسوخ" - (58)
- ملفات "إيران وليبيا والإرهاب" تتصدر لقاء الملك والرئيس الفرنسي - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"تحرش جنسي" ينتهي بجريمة قتل دهسا بصفرو
لقي شاب (أ.خ)، من مواليد 1994، ينحدر من منطقة عين السبع بالدار البيضاء، مصرعه على الفور منتصف الليلة المنصرمة، وأصيب صديق له بكسور على مستوى إحدى رجليه، وذلك في حادث دهس تعرضا له بواسطة سيارة خفيفة بمركز صنهاجة، ضواحي مدينة صفرو.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الضحيتين تعرضا لحادث الدهس لحظة نزولهما من حافلة لنقل المسافرين بباب وحدة فندقية كائنة بمدخل مركز صنهاجة، مبرزة أنهما كانا يشاركان، رفقة عدد من الشباب والشابات، في رحلة جماعية من مدينة الدار البيضاء إلى صفرو.
المصادر ذاتها قالت إن هذا الحادث أعقب شنآنا بين الشاب البيضاوي وسائق السيارة الخفيفة المذكورة وصديق له بسبب تحرشهما بفتاة مشاركة في هذه الرحلة السياحية الجماعية داخل أحد المقاهي بمدينة صفرو، مبرزة أن المشتبه فيهما تعقبا بسيارتهما الحافلة التي كانت تقل المعنيين بالأمر نحو مركز صنهاجة للمبيت، ما انتهى بوقوع حادث الدهس الجماعي.
وعلمت هسبريس أن مصالح الدرك الملكي لصنهاجة تمكنت، الأحد، من إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهما هذا الحادث، وذلك بعد أن لاذا بالفرار من موقع الدهس، ليتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث.